Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе - 18.10.2022 Украина.ру
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Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе - 18.10.2022 Украина.ру
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель потеряла работу и получила множество угроз за фильм о жителях Донбасса. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
2022-10-18T15:34
2022-10-18T15:34
новости
журналист
донбасс
угрозы
спецоперация
франция
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По словам журналистки, после выхода фильма и его появления в интернете, ее уволили из Парижского университета так как она "не соответствует ценностям заведения".Боннель рассказала, что получала угрозы, на нее оказывали психологическое давление, и поэтому теперь она вынуждена жить в тени.Однако, по ее словам, к ней теперь обращаются за советами некоторые европейские журналисты, которые хотели бы узнать правду о конфликте на Украине, и она сама собирается снова отправиться в зону конфликта и снимать.
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новости, журналист, донбасс, угрозы, спецоперация, франция
Новости, журналист, Донбасс, угрозы, Спецоперация, Франция

Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе

15:34 18.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель потеряла работу и получила множество угроз за фильм о жителях Донбасса. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
Я снимала новый фильм о Донбассе в период с 24 февраля по 11 марта в этом году. Я приехала за несколько дней до начала спецоперации. Когда я вернулась, я должна была показать свои кадры нескольким людям, и тут я столкнулась с первой проблемой: люди, которые были заинтересованы в моих кадрах, больше не появились. Это было первой проблемой.
По словам журналистки, после выхода фильма и его появления в интернете, ее уволили из Парижского университета так как она "не соответствует ценностям заведения".
Боннель рассказала, что получала угрозы, на нее оказывали психологическое давление, и поэтому теперь она вынуждена жить в тени.
Однако, по ее словам, к ней теперь обращаются за советами некоторые европейские журналисты, которые хотели бы узнать правду о конфликте на Украине, и она сама собирается снова отправиться в зону конфликта и снимать.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
09:25
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов БелгородаЗападные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
 
НовостижурналистДонбассугрозыСпецоперацияФранция
 
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