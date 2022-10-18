https://ukraina.ru/20221018/1039875781.html
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе - 18.10.2022 Украина.ру
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель потеряла работу и получила множество угроз за фильм о жителях Донбасса. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
2022-10-18T15:34
2022-10-18T15:34
2022-10-18T15:34
новости
журналист
донбасс
угрозы
спецоперация
франция
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По словам журналистки, после выхода фильма и его появления в интернете, ее уволили из Парижского университета так как она "не соответствует ценностям заведения".Боннель рассказала, что получала угрозы, на нее оказывали психологическое давление, и поэтому теперь она вынуждена жить в тени.Однако, по ее словам, к ней теперь обращаются за советами некоторые европейские журналисты, которые хотели бы узнать правду о конфликте на Украине, и она сама собирается снова отправиться в зону конфликта и снимать.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, донбасс, угрозы, спецоперация, франция
Новости, журналист, Донбасс, угрозы, Спецоперация, Франция
Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе
Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель потеряла работу и получила множество угроз за фильм о жителях Донбасса. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости
Я снимала новый фильм о Донбассе в период с 24 февраля по 11 марта в этом году. Я приехала за несколько дней до начала спецоперации. Когда я вернулась, я должна была показать свои кадры нескольким людям, и тут я столкнулась с первой проблемой: люди, которые были заинтересованы в моих кадрах, больше не появились. Это было первой проблемой.
По словам журналистки, после выхода фильма и его появления в интернете, ее уволили из Парижского университета так как она "не соответствует ценностям заведения".
Боннель рассказала, что получала угрозы, на нее оказывали психологическое давление, и поэтому теперь она вынуждена жить в тени.
Однако, по ее словам, к ней теперь обращаются за советами некоторые европейские журналисты, которые хотели бы узнать правду о конфликте на Украине, и она сама собирается снова отправиться в зону конфликта и снимать.