https://ukraina.ru/20221018/1039875781.html

Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе

Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе - 18.10.2022 Украина.ру

Французская журналистка получает угрозы из-за правды о Донбассе

Французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель потеряла работу и получила множество угроз за фильм о жителях Донбасса. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости

2022-10-18T15:34

2022-10-18T15:34

2022-10-18T15:34

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По словам журналистки, после выхода фильма и его появления в интернете, ее уволили из Парижского университета так как она "не соответствует ценностям заведения".Боннель рассказала, что получала угрозы, на нее оказывали психологическое давление, и поэтому теперь она вынуждена жить в тени.Однако, по ее словам, к ней теперь обращаются за советами некоторые европейские журналисты, которые хотели бы узнать правду о конфликте на Украине, и она сама собирается снова отправиться в зону конфликта и снимать.

https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, донбасс, угрозы, спецоперация, франция