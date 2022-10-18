https://ukraina.ru/20221018/1039871634.html

Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка

Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка - 18.10.2022 Украина.ру

Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:54

эксклюзив

париж

франция

энергетика

кризис

эммануэль макрон

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Социально-экономическая ситуация во Франции становится с каждым днем все сложнее. Причем, одна проблема автоматически влечет за собой другую, повышая общую нестабильность. Недовольство людей выплескивается на улицу и находит выражение в акциях, а власти не предпринимают реальных шагов, чтобы исправить положение дел. И во вторник, 18 октября, во Франции началась всеобщая забастовка.Еще в воскресенье в центре Парижа прошла массовая акция протеста, которая собрала десятки тысяч участников и, по мнению сторонников и противников, является самой большой с начала текущего года.Как сообщают сами митингующие, митинг посетило около 140 тысяч французских граждан. Но даже если их было меньше, выступление все равно выглядит для власти более чем серьезным вызовом. Достаточно сказать, что в нем приняла участие писательница Анни Эрно, которую только что назвали лауреатом Нобелевской премии по литературе.В отличие от манифестаций "Желтых жилетов", за нынешним митингом стояла широкая коалиция политических сил, а ее лозунги выглядели еще более масштабными – от призывов немедленно остановить рост цен до требований защитить страну от грозящих ей климатических угроз, которые все чаще проявляют себя в рекордных летних температурахВ состав организации демонстрации вошла левая партия "Непокоренная Франция", которой руководит известный политик Жан-Люк Меланшон, Социалистическая партия, которая долгое время была правящей, а теперь пытается вернуть себе популярность, а также активисты партии "Европа. Экология. Зеленые". В отличие от немецких коллег, эта организация действительно борется за экологию, а не за НАТО. Так что ее присутствие в одних рядах с левыми не должно удивлять читателей.Обращаясь к Эммануэлю Макрону, митингующие требовали заморозить повышение цен на топливо, электроэнергию и продукты, одновременно добиваясь повышения заработной платы и социальных выплат.Кроме того, протестующие парижане выступают за введение налога за сверхприбыль для крупного французского бизнеса – взамен повышения пенсионного возраста, про которое постоянно говорят в правительстве.Естественно, хватало и требований на зеленую тему – хотя они уступали наиболее острым социальным вопросам. Не потому, что французы не понимают значение экологических тем, а из-за того, что экономический кризис по-настоящему взял сейчас многих за горло.Именно по этой причине главными участниками протестной коалиции являлись представители крупных профсоюзных объединений. Именно они больше всего отражают сейчас тревогу рабочих и представителей разорившегося среднего класса, которые страдают от постоянного повышения цен.Потому что в тяжелую минуту, столкнувшись с несправедливостью и произволом, которых в Европе, на самом деле, тоже хватает, простой француз прежде всего направляется именно в профсоюзную ячейку, требуя там защиты.И профсоюзам приходится действовать. В течение последний двух недель в стране проходит масштабная забастовка работников основных национальных нефтеперерабатывающих заводов. По данным властей, в них участвуют профсоюзные организаций трех нефтеперерабатывающих предприятий Франции из семи, а также работники пяти крупных топливных складов, откуда бензин развозится по заправкам.Они требуют повышения заработной платы минимум на 10%, мотивируя это постоянной инфляцией. Зарплата работников НПЗ обесценилась с начала января еще больше. А забастовка усугубляет проблему дефициту топлива – не менее 30 процентов заправочных станций страны испытывают проблемы с поставкой топлива, и на некоторых АЗС его цена достигает сегодня трех евро за литр. Это дополнительно подстегивает инфляцию, что превращает происходящее в замкнутый круг.Попытки взывать к вопросам внешней политики, которые предпринимал на этом фоне Эммануэль Макрон, помогли ему не больше, чем бывшему британскому премьер-министру Борису Джонсону, который тоже пытался спастись за счет такой риторики от отставки. Однако, несмотря на все ухищрения и уловки, в этом не преуспел.Французские граждане могут по-разному относиться к России и Украине, но их одинаково волнует постоянный рост цен на топливо, за которым не именуемо следует повышение цен на продукты и на товары. Потому что в их конечную стоимость автоматически закладывается растущая цена бензина.Пока что в правительстве раздумывают над тем, чтобы подавить забастовку силой. Премьер-министр Франции Элизабет Борн предупредила бастующих нефтяников, что правительство может использовать против них так называемые исключительные полномочия, и принудить протестующих к работе против их воли. И власти уже успели перейти от слов к делу. Персонал двух крупных хранилищ топлива получил сегодня утром приказ вернуться к работе.Тем, кто откажется от работы, грозит шесть месяцев тюрьмы и штраф в размере 10000 евро – потому что европейская демократия умеет быть совершенно недемократичной, если речь идет об интересах больших людей с большими деньгами. А Жоффруа Ру де Безье, президент группы бизнес-лоббистов Medef, заявил в эфире Radio J, что еще одна неделя нехватки топлива может оказать французскую экономику "самое негативное влияние".Однако бастующие профсоюзники не сдаются. Для начала, они намерены использовать сугубо мирные методы. Группа профсоюзных юристов собираются действовать через суд, чтобы помешать правительству насильно вернуть нефтяников на работу. Но если это не получится, тогда на помощь участникам акции придут другие отраслевые профсоюзы, которые уже объявили о начала всеобщей забастовки – в поддержку требований против роста цен.Сегодня, 18 октября во Франции остановятся работы многие авиадиспетчеры, железнодорожники, служащие городского транспорта, работники системы образования и здравоохранения. Причем, число участников забастовки может составить от 2 до 3 миллионов.В любом случае, удар этой новой стачки, прежде всего, придется по сфере транспорта, в принципе болезненной для правительства.Как сообщил министр по вопросам транспорта Клеман Бон, забастовка вызовет "сильные нарушения в железнодорожном расписании", потому что на транспортные линии может выйти не более половины наличного состава поездов. А работники настроены на то, чтобы протестовать вплоть до удовлетворения своих требований. То есть, минимум до наступления ноября.Забастовка в секторе образования, которая тоже не добавит популярности власти, пройдет в период с 18 по 31 октября. С возможностью продлить ее дальше – если цены вновь вырастут, а власти снова ничего не предпримут.Как будет реагировать на это Эммануэль Макрон? По мнению некоторых, у него нет никакого особого плана. Забастовку нефтяников, видимо, попробуют подавить силой, уличные акции – перетерпеть, а повышение цен придется переживать всем по-разному – в зависимости от собственного дохода. Проблема в том, что акции и забастовки могут принять лавинообразный характер. Но главное, во Франции постепенно формируется политическая коалиция, способная спросить с власти.Как бы там ни было, Макрон уже обронил в этом месяце фразу, которая напугала его сограждан больше, чем разговоры про ядерную войну:"Мы должны готовиться к следующей зиме, которая будет еще труднее".А ведь надо еще пережить предстоящую тяжелую зиму, которая даже не начиналась.

https://ukraina.ru/20221013/1039686772.html

https://ukraina.ru/20220621/1034193322.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, париж, франция, энергетика, кризис, эммануэль макрон