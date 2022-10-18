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Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео

Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео - 18.10.2022 Украина.ру

Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео

Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов отправились на позиции под Угледаром. Путь в город лежит через Волноваху, которая полна людей.

2022-10-18T10:37

2022-10-18T10:37

2022-10-18T10:38

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Журналисты Украина.ру, оказавшись в 300 метрах от линии боевого соприкосновения, пообщались с бойцами батальона "Восток" и "Тайфун", а также с бойцом государственной службы охраны МВД ДНР. Они рассказали, как менялись настроения бойцов с 2014 года, об обстановке на передовой и о том, что необходимо для победы и что для них значит быть патриотом. Подробности в нашем спецрепортаже! Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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волноваха, сво, видео, видео