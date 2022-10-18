https://ukraina.ru/20221018/1039839927.html
Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео
Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео - 18.10.2022 Украина.ру
Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов отправились на позиции под Угледаром. Путь в город лежит через Волноваху, которая полна людей.
2022-10-18T10:37
2022-10-18T10:37
2022-10-18T10:38
волноваха
сво
видео
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Журналисты Украина.ру, оказавшись в 300 метрах от линии боевого соприкосновения, пообщались с бойцами батальона "Восток" и "Тайфун", а также с бойцом государственной службы охраны МВД ДНР. Они рассказали, как менялись настроения бойцов с 2014 года, об обстановке на передовой и о том, что необходимо для победы и что для них значит быть патриотом. Подробности в нашем спецрепортаже! Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
волноваха, сво, видео, видео
Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео
10:37 18.10.2022 (обновлено: 10:38 18.10.2022)
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Фёдор Громов отправились на позиции под Угледаром. Путь в город лежит через Волноваху, которая полна людей.
Журналисты Украина.ру, оказавшись в 300 метрах от линии боевого соприкосновения, пообщались с бойцами батальона "Восток" и "Тайфун", а также с бойцом государственной службы охраны МВД ДНР. Они рассказали, как менялись настроения бойцов с 2014 года, об обстановке на передовой и о том, что необходимо для победы и что для них значит быть патриотом. Подробности в нашем спецрепортаже!
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.