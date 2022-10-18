Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу - 18.10.2022 Украина.ру
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Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу
Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу - 18.10.2022 Украина.ру
Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу
Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 18 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
2022-10-18T09:27
2022-10-18T09:28
новости
киев
обстрелы
тэц
украина
спецоперация
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Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровск), Житомире и Киеве. В украинской столице зафиксировали три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу. Накануне под обстрел попала территория ТЭЦ-3 на правом берегу Днепра в центре Киева. СМИ опубликовали видеозапись, на которой видны взрыв в районе офиса "Укрэнерго" и горящие этажи административного здания ТЭЦ.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, киев, обстрелы, тэц, украина, спецоперация
Новости, Киев, обстрелы, ТЭЦ, Украина, Спецоперация

Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу

09:27 18.10.2022 (обновлено: 09:28 18.10.2022)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 18 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале
Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровск), Житомире и Киеве. В украинской столице зафиксировали три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу.

"Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города", - написал Тимошенко.

Накануне под обстрел попала территория ТЭЦ-3 на правом берегу Днепра в центре Киева. СМИ опубликовали видеозапись, на которой видны взрыв в районе офиса "Укрэнерго" и горящие этажи административного здания ТЭЦ.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Иностранные журналисты опубликовали видео неудачного пуска ПЗРК по дрону-камикадзе в Киеве
Вчера, 16:55
В сети появилось видео неудачного пуска из ПЗРК по беспилотнику в КиевеЖурналисты El País опубликовали видеозапись неудачного пуска ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по, вероятно, воздушной цели в небе над Киевом. Кадры распространили в соцсетях 17 октября
 
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