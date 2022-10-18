https://ukraina.ru/20221018/1039836509.html

Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу

Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу - 18.10.2022 Украина.ру

Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу

Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом пишет 18 октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале

2022-10-18T09:27

2022-10-18T09:27

2022-10-18T09:28

новости

киев

обстрелы

тэц

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004506_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6af531a2a660abf2ed474a2920b50ab5.jpg

Украинские власти подтверждают попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровск), Житомире и Киеве. В украинской столице зафиксировали три попадания по объекту энергообеспечения на левом берегу. Накануне под обстрел попала территория ТЭЦ-3 на правом берегу Днепра в центре Киева. СМИ опубликовали видеозапись, на которой видны взрыв в районе офиса "Укрэнерго" и горящие этажи административного здания ТЭЦ.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221017/1039821134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, обстрелы, тэц, украина, спецоперация