https://ukraina.ru/20221018/1039833851.html

Газета Washington Post объяснила, почему британцы сравнивают премьер-министра страны Лиз Трасс с салатом

Газета Washington Post объяснила, почему британцы сравнивают премьер-министра страны Лиз Трасс с салатом - 18.10.2022 Украина.ру

Газета Washington Post объяснила, почему британцы сравнивают премьер-министра страны Лиз Трасс с салатом

У премьерства Лиз Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности, сравнила газета Washington Post (WP)

2022-10-18T08:17

2022-10-18T08:17

2022-10-18T08:17

новости

трасс (лиз трасс)

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Издание отмечает, что Трасс стала предметом типичных британских шуток. Все началось со статьи The Economist, в которой ее называют “Леди Айсберг”, предсказывая, что у ее карьеры будет “срок годности салата”.Позднее, британская газета Daily Star запустила видеотрансляцию на YouTube, разместив на столе фотографию Лиз Трасс и кочан салата. Трансляция сопровождалась комментарием: “День первый: какой из салатов продержится дольше?”Британцы в комментариях в социальных сетях не знали, смеяться им или плакать над положением дел в стране, сообщили в газете.“Это только верхушка айсберга”, — написал один из граждан Великобритании.Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.

https://ukraina.ru/20221017/1039818815.html

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новости, трасс (лиз трасс)