Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без лидерства США - 18.10.2022 Украина.ру
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Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без лидерства США
Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без лидерства США - 18.10.2022 Украина.ру
Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без лидерства США
Без руководства США "мир сам себя не организует", заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете
2022-10-18T07:13
2022-10-18T07:13
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сша
энтони блинкен
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По его мнению, может возникнуть ситуация, при которой никто не займет ведущую роль и образуется вакуум, который могут заполнить "плохие вещи".Трансляцию выступления Блинкена вел сайт госдепа.
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Новости, США, Энтони Блинкен

Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без лидерства США

07:13 18.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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Без руководства США "мир сам себя не организует", заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете
С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор - мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями. ", - сказал Блинкен.
По его мнению, может возникнуть ситуация, при которой никто не займет ведущую роль и образуется вакуум, который могут заполнить "плохие вещи".
Трансляцию выступления Блинкена вел сайт госдепа.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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