https://ukraina.ru/20221018/1039826946.html

"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине

"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине - 18.10.2022 Украина.ру

"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине

Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих: это российско-украинский конфликт и российское противостояние с Западом, сказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру

2022-10-18T04:37

2022-10-18T04:37

2022-10-18T04:37

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В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.По его словам, в противостоянии России и Запада Китай выступает на стороне РФ и готов способствовать ее победе над США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, украина