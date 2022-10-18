"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
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"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине
"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине
Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих: это российско-украинский конфликт и российское противостояние с Западом, сказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
2022-10-18T04:37
2022-10-18T04:37
новости
китай
украина
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В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.По его словам, в противостоянии России и Запада Китай выступает на стороне РФ и готов способствовать ее победе над США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, китай, украина
Новости, Китай, Украина

"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине

04:37 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Савицкий / Перейти в фотобанкXX Всекитайский съезд КПК
XX Всекитайский съезд КПК - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Савицкий
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Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих: это российско-украинский конфликт и российское противостояние с Западом, сказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.
Сегодня Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих. Во-первых, это российско-украинский конфликт. Во-вторых, российское противостояние с Западом, которое фактически является основанием того, что происходит в российско-украинских отношениях. К первой проблеме Китай относится с достаточно большим сочувствием, понимает, что русские и украинцы — братские народы. Пекин даже готов выступить медиатором мира для скорейшего окончания этой войны.
Сергей Санакоев интервью
Сергей Санакоев
заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам
По его словам, в противостоянии России и Запада Китай выступает на стороне РФ и готов способствовать ее победе над США.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 14:48
Исторический доклад товарища Си. Что происходит на ХХ съезде Коммунистической партии Китая
 
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