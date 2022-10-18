Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039824370.html
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США создают коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов
2022-10-18T08:00
2022-10-18T08:00
новости
китай
коалиция
сша
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_575d612685c8c913957cdec855dc67bd.jpg
Несмотря на то, что США ввели ограничения на поставки китайских чипов, американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет их создавать - это вопрос времени. Страна сможет наладить промышленное производство для поставок этого оборудования на внутренний рынок и в другие страны, например, в Россию, считает Маслов.Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, наверстать упущенное возможно в период от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.Эти страны будут не просто создавать новые микрочипы, а построят заводы по массовому производству в США и на своих территориях.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221012/1039640553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_7f4f307a4ed82a9c6cd2cc58a68ef13d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, коалиция, сша, санкции, экономика
Новости, Китай, коалиция, США, санкции, экономика

Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке

08:00 18.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США создают коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов
Несмотря на то, что США ввели ограничения на поставки китайских чипов, американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет их создавать - это вопрос времени. Страна сможет наладить промышленное производство для поставок этого оборудования на внутренний рынок и в другие страны, например, в Россию, считает Маслов.
Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, наверстать упущенное возможно в период от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.
Поэтому, США понимают, что сейчас надо формировать некую коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов. Она сформирована, это Япония, Тайвань, США, Южная Корея.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Эти страны будут не просто создавать новые микрочипы, а построят заводы по массовому производству в США и на своих территориях.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:00
В Китае рассказали о новом "похищении Европы"Создаётся впечатление, что Европа была "похищена США", которые сами раздувают пламя военного конфликта на Украине и заставляют делать то же самое своих европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
 
НовостиКитайкоалицияСШАсанкцииэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16"Большое чувство отвественности": глава МАГАТЭ Гросси описал детали своей встречи с Путиным
11:12"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара"
10:52В СМИ попали результаты расследования и первые фото разрушенного участка "Северного потока"
10:37Враг будет разбит: как Россия наступает под Угледаром - спецрепортаж. Видео
10:31Местные власти сообщили о ситуации в украинских городах после ракетной атаки
10:24Скандальный украинский экс-посол Мельник набросился на очередного немецкого политика
10:11Гросси надеется на новую встречу с Путиным, считает возможным соглашение по безопасности ЗАЭС
09:52Ударом поражена одна из самых мощных ТЭС Украины – СМИ
09:46В Житомире нет света и воды, сообщил мэр Сухомлин
09:36Министр обороны Великобритании заявил, что не претендует на место Трасс
09:27Киевские власти сообщили о попадании в энергетический объект на левом берегу
09:26В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"
09:25"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода
09:19Шуты у трона комика. Кто на Украине тот, кому поручат договориться о мире
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, "ключик" к ПВО. Главное на Украине на утро 18 октября
08:51"Прятаться и бояться не надо": депутат из Владивостока получил повестку и отправился на фронт
08:40Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой
08:36Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине
08:31Хроника энергетической войны: последние события
08:24Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"
Лента новостейМолния