https://ukraina.ru/20221018/1039824370.html

Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке

Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США создают коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:00

новости

китай

коалиция

сша

санкции

экономика

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Несмотря на то, что США ввели ограничения на поставки китайских чипов, американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет их создавать - это вопрос времени. Страна сможет наладить промышленное производство для поставок этого оборудования на внутренний рынок и в другие страны, например, в Россию, считает Маслов.Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, наверстать упущенное возможно в период от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.Эти страны будут не просто создавать новые микрочипы, а построят заводы по массовому производству в США и на своих территориях.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221012/1039640553.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, коалиция, сша, санкции, экономика