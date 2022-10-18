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Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США создают коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов
2022-10-18T08:00
2022-10-18T08:00
2022-10-18T08:00
новости
китай
коалиция
сша
санкции
экономика
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Несмотря на то, что США ввели ограничения на поставки китайских чипов, американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет их создавать - это вопрос времени. Страна сможет наладить промышленное производство для поставок этого оборудования на внутренний рынок и в другие страны, например, в Россию, считает Маслов.Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, наверстать упущенное возможно в период от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.Эти страны будут не просто создавать новые микрочипы, а построят заводы по массовому производству в США и на своих территориях.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221012/1039640553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, коалиция, сша, санкции, экономика
Эксперт назвал страны, которые будут пытаться противостоять Китаю в технологической гонке
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что США создают коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов
Несмотря на то, что США ввели ограничения на поставки китайских чипов, американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет их создавать - это вопрос времени. Страна сможет наладить промышленное производство для поставок этого оборудования на внутренний рынок и в другие страны, например, в Россию, считает Маслов.
Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, наверстать упущенное возможно в период от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.
Поэтому, США понимают, что сейчас надо формировать некую коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов. Она сформирована, это Япония, Тайвань, США, Южная Корея.
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Эти страны будут не просто создавать новые микрочипы, а построят заводы по массовому производству в США и на своих территориях.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте
на сайте Украина.ру.