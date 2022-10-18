https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

Чем ответит Украина на "Герань". Украинские эксперты о том, что происходит в "Укроборонпроме"

Чем ответит Украина на "Герань". Украинские эксперты о том, что происходит в "Укроборонпроме" - 18.10.2022 Украина.ру

Чем ответит Украина на "Герань". Украинские эксперты о том, что происходит в "Укроборонпроме"

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T08:06

2022-10-18T08:06

2022-10-18T09:31

эксклюзив

виктория титова

укроборонпром

украина

пво

дроны

эксперты

танк

владимир зеленский

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_3723a2ca31f199ce09349b6097d507bf.jpg

В день очередной атаки ряда украинских городов беспилотниками «Герань-2», которые неуязвимы для ПВО, украинский оборонный концерн анонсировал выпуск боевого дрона собственного производства. Его дальность полета достигает 1000 километров. Но вместо радости среди украинских экспертов эта новость вызвала критику и «Укроборонпрома», и его начальника.Юрий Романенко, украинский политический эксперт, призвал уволить главу концерна за преступную задержку в налаживании военного производства: «Гусева в отставку! Импотентный Укроборонпром во время войны — позор.Укроборонпром «оперативно» отреагировал. И традиционно тупо. Оказывается, идет где-то работа по созданию ударного беспилотника.Гусев, хватит (говорить) про успехи, давай конкретики... Где танк, обещанный Зеленскому? Покажите конкретные боевые дроны и куда они пошли. Сказки белого бычка о том, что ты что-то делаешь, может, в ОП проканают, но людей на фронте и просто гражданских они реально утомили. Атаки мопедами (так на Украине называют иранские дроны. — Ред.) — не агония, это реальность, из-за которой гибнут люди. Вы даже такие "мопеды" сериями в сотни единиц не можете произвести. Потому начинаете сразу искать, где бы отпилить бабло. Гусев сегодня это самый презираемый в оборонном секторе человек, потому что путается у всех под ногами, ничто не способен организовать и только мешает. Вопрос: мы точно нацелены выиграть войну с такими кадрами?Нужно отменить запрет на производство ударных дронов частными компаниями. Сегодня за это светит уголовка. Если мы снимем этот запрет, то частный сектор быстро наделает этот сектор, только давайте заказ. Да я сам готов собрать миллионы долларов под такое производство. Потому я хочу видеть не байки Гусева на восьмом месяце войны, что вот-вот будет создана очередная вундервафля, а конкретику. Лучше всего без Гусева и с радикальной реформой ВПК и Укроборонрома, который по уму нужно давно закрыть за профнепригодность и паразитизм. Есть предприятия, которые могут или производят технику, есть Минобороны, которое заказывает технику для ВСУ. Зачем паразит, который не решает элементарные задачи, но отсасывает у предприятий деньги? Эти "Рога и копыта" надо закрыть, Гусева уволить, нормы производства боевой техники радикально упростить. Вот алгоритм перезапуска».Экономист Алексей Кущ напомнил, какое стратегическое предприятие — Мотор Сич — Украина в свое время потеряла: «Шахид с позывным "Герань" в стране потенциальных беспилотников и непуганых "реформаторов". Сегодня утро в Киеве перестало быть томным. Атака иранских "мопедов". В это же время страна собирает деньги на беспилотники в рамках акций, организованных несколькими фондами и будущими лидерами новых послевоенных партий. И вот что подумалось. С таким заводом, как Мотор Сич, у нас этих беспилотников должно было быть в каждой подворотне по десятку. Если честно, я другой такой страны не знаю... Иметь огромный завод, способный производить не просто сборку из импортных деталей, а собственные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. И не обычные беспилотники, а ударные, с большой массой "полезного" груза, дальнобойные, с высоким горизонтом полета. У нас должна была быть такая армада беспилотников, что в Иране даже пикнуть боялись бы относительно каких-либо поставок в РФ. Парк, состоящий из тысяч ударных беспилотников. Вместо этого покупаем легкие модели, которые в детстве в Киеве в доме пионеров в кружке авиаторов делали в качестве развлечения.Перед войной Мотор Сич в Запорожье начал выпускать двигатели для турецкого тяжелого ударного беспилотника "Аккинчи". А где был наш госзаказ на беспилотники для украинской армии? Мы все прекрасно знаем, кто из "реформаторов" в последние годы руководил Укроборонпромом, кто возглавлял его совет, кто заказывал образно говоря "сам у себя" эконометрические исследования на тему "стратегических направлений развития отрасли". Сильно развили? Эффект какой от этих исследований, на которые пошли немалые государственные деньги. Что это, если не халатность при занимании высокой должности (Укроборонпром), повлекшая тяжелые последствия? Это мягко говоря. А до этого, была попытка продать Мотор Сич китайцам и визит вице-премьера Степана Кубива в Китай, когда он анонсировал открытие в Чунцине завода по производству вертолетных двигателей на базе технологий и персонала Мотор Сичи.Вы только вдумайтесь, приоритет правительства воюющей страны заключался в строительстве завода по производству военных вертолетных двигателей в Китае! Сам завод Мотор Сич с 2014 года планомерно убивался. Кризис начался с закрытия рынка РФ, на который приходилась весомая часть реализации готовой продукции.А новых направлений развития предприятие так и не получило, в том числе за счет внутреннего оборонного заказа. Предприятие с миллиардной в долларах выручкой, медленно умирало, хотя научно-технический потенциал предприятия позволяет конкурировать с такими мировыми производителями авиационного машиностроения, как General Electric (двигатели для Boeing), Snecma/Turbomeca (Франция) и т. д.Это в западных странах тот же Илон Маск получает миллиардные дотации от правительства на разработки, а у нас "дурачки-реформаторы" рассказывают на ток-шоу басни о том, что все должен решать "рынок", протекционизм — это коррупция и очень плохо для экономики и если стратегической компании суждено умереть, то так тому и быть.К сожалению, деятельность "реформаторов" четко проходила по методичкам некоторых наших союзников: Украина не должна выпускать ракеты средней и большой дальности, не должна выпускать боевые вертолеты и беспилотники.А украинские технологии пусть медленно умирают вместе с их носителями.Мы стали свидетелями, когда последние крохи нашего научного и производственного потенциала "подметают" те страны, которые из "мастерских мира" хотят стать лидерами инноваций и научных разработок. Просто в Китае есть своя промышленная политика, а на Украине пока нет, причем даже на уровне проекта.Дажен Иран, который поставляет в РФ "шахиды", создает на базе нашего АН-140 свой военно-транспортный самолёт Faraz-140T!!!Глядя на то, как Киев горит под ударами иранских шахидов с позывным "Герань", охватывает гнев и отвращение. Гнев к врагу и отвращение к "реформаторам Укроборонпрома", которые оставили страну без защиты накануне войны».Общественный деятель Дмитрий Спивак также обвинил власти в коррупции в оборонном секторе: «В Укроборонпроме анонсировали "украинский ответ" иранским "шахидам".Компания заявляет, что завершает разработку нового украинского беспилотника с дальностью полёта в 1000 км, и весом боевой части — 75 кг. Пресс-служба пишет, что Укроборонпром с 24 февраля работает в усиленном режиме. А чем госкомпания занималась раньше?! (Вопрос риторический. Мы-то с вами знаем чем.) Если бы власть хоть как-то реагировала на десятки моих антикоррупционных расследований, то Украина сегодня имела бы своё вооружение и не так тотально зависла от западных поставок».

https://ukraina.ru/20221017/1039799420.html

https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html

https://ukraina.ru/20221017/1039793165.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, виктория титова, укроборонпром, украина, пво, дроны, эксперты, танк, владимир зеленский, сво, впк, всу, минобороны украины, мотор сич, илон маск, иран, рф