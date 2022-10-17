https://ukraina.ru/20221017/1039813279.html

Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США

Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США - 17.10.2022 Украина.ру

Юрий Тавровский о том, как Россия вызвала огонь украинского конфликта на себя и спасла Китай от США

Что в США происходит с долларами, принадлежащими Китаю и в каких отношениях Россия с КНР рассказал руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T16:25

2022-10-17T16:25

2022-10-17T16:37

тавровский

украина

россия

китай

кнр (китай)

си цзиньпин

экономика

политика

съезд

сша

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Что в США происходит с долларами, принадлежащими Китаю и в каких отношениях Россия с КНР рассказал руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в интервью Украина.ру.— Юрий Вадимович, можно ли назвать Китай союзником России? Какие интересы Пекин преследует в своих отношениях с Москвой?— Формально мы не союзники, у нас нет союзного договора, с точки зрения международного права мы не союзники, у нас отношения называются "стратегическое партнерство".Но по факту, наши отношения во многих сферах являются союзническими. И это особенно проявляется сейчас, во время военного конфликта на Украине.Китай фактически является нашим тылом, нашим вторым фронтом, потому что без Китая и его закупок наших углеводородов, у нас были бы проблемы с валютой. Без поставок китайских товаров, в том числе подсанкционных, по разным каналам у нас тоже экономическая ситуация была бы гораздо серьёзнее.Поэтому наши отношения очень важны для нас, как и для Китая. Потому что, если бы не было России, которая вызвала огонь на себя с украинского конфликта, то вся американская мощь обрушилась бы уже на Китай. Вот в этом смысле мы союзники.— Возможно ли создание условной "антизападной" оси с участием России, Китая и Индии?— Никакой оси никто не создает. Ось – это примитивная конструкция, которая относится к временам второй мировой войны. Сейчас Индия входит одновременно в БРИКС, ШОС, то есть в организации, где активную роль играет Россия и Китай, и входит в организацию QUAD.Туда входит Индия, она участвует в военных учениях в Индийском океане вместе с кораблями Америки, Японии, Австралии и других стран.Россия и Китай сейчас создают практически новый мировой порядок, который придет на смену ветшающему "pax-amerikano", то есть, миру по-американски. И создаются различные организации, которые должны затем как мозаика сложиться и создать единую картину.Это БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и СВМДА - на днях было заседание с участием Путина в Алма-Ате. Вот это все элементы формирующегося мирового порядка.— Можно ли сказать, что экономика Китая стабильно развивается и продолжит это делать?— Да, можно так сказать. Экономика Китая продолжает развиваться, несмотря на большие трудности. Рукотворные и нерукотворные.Самые серьезные нерукотворные – это такие, как пандемия ковида, в Китае идет очень решительная борьба, которая в основном принимает формы локдаунов, когда целые города и провинции выпадают из экономических цепочек. Это, безусловно, наносит ущерб экономике.Тем не менее, в нынешнем году у Китая будет прирост ВВП от трех до четырех процентов, что очень существенно, потому что в европейских странах, Америке – рецессия, стагнация. То есть, темпы роста близки к нулю или даже падают. В нашей стране планировали восемь процентов падения, сейчас говорят, что будет около четырех процентов.Экономика Китая будет продолжать развиваться, потому что она базируется на уникальной модели, которая называется "социализм с китайской спецификой".Она объединяет рыночную экономику, социалистическую плановую экономику, а также регулирующую и направляющую роль правящей партии. По состоянию на прошлый год рыночная экономика давала 60 процентов ВВП Китая, она обеспечивала 80 процентов рабочих мест.Сейчас повышается роль социалистического сектора – планового, который развивается еще по лекалам советских времен – пятилетки, планирования. Хотя у них планирование не директивное, как было в Советском союзе – обязательно выполнить какую-то цифру, а индикативное – приблизительные цифры спускаются.Китайская экономика более эффективна, чем либеральная западная капиталистическая экономика. Именно она обеспечивает неуклонное развитие Китая, которое уже в течении 10-15 лет позволит Китаю достичь ВВП Америки, а затем и превысить его.Китай планирует к 2049-му году достичь цели так называемого великого возрождения китайской нации, которое по сути означает, что Китай будет самой великой державой мира.— Меняется ли в целом роль Китая в мире? Это мощнейшая экономика, а будет ли Китай распространять своё влияние на другие страны?— Китай определил принципы своей внешней политики в концепции единой судьбы человечества, которая подразумевает отсутствие гегемонов, равноправие стран, взаимной зависимости и заинтересованности. Это теория. На практике у китайцев есть инициатива "один пояс – один путь".Сейчас уже около 150 стран подписали соглашение о сотрудничестве с этой инициативой. Она, в первую очередь, нацелена на создание глобальной инфраструктуры, строительство железных дорог, шоссейный дорог, портов, аэропортов и всяких свободных экономических зон и так далее.Во всем мире существует огромный дефицит капиталовложений в инфраструктуру, а Китай предлагает всему миру именно эти капиталовложения на очень льготных принципах. Во-первых, Китай не сопровождает капиталовложения политическими принципами, как это было с Советским союзом, как с Америкой сейчас.Китай предлагает низкие проценты, он надеется вернуть вложенные деньги, это не "халява анлимитед", это льготные кредиты. Вот это принципы, по которым Китай собирается развивать экономические отношения, естественно, будет увеличиваться его влияние.— Президент США Джо Байден подписал новую стратегию безопасности. В ней Россия рассматривается как угроза, которую необходимо сдерживать. Китай обозначен как главный конкурент, с которым необходимо соперничать. Как Китай к этому относится – и как будет реагировать?— Китай уже отнесся. Естественно, что они раскритиковали эту стратегию. Но китайцы - люди мудрые. Они понимают, что все эти стратегии, это, в первую очередь, бумага. Вот эта стратегия Байдена – это 48 страниц, на которых буковки расположены в том или ином порядке, они принимаются каждые 4 или 5 лет, каждой новой администрацией.Через 2 года, очевидно, смениться американская администрация и будет новая стратегия приниматься. А у Китая 16-го октября начался съезд партии, который свою стратегию национальную будет определять на 10 лет, и вот их стратегия будет выполняться на практике, как и предыдущие стратегии.И залог этого – то, что Си Цзиньпин будет оставаться руководителем страны, генеральным секретарем партии, командующим армии и президентом КНР.В то время, как старик Байден скоро уйдет из Белого дома, и, скорее всего, из жизни тоже. Неизвестно, кто потом придет. Какая будет политика – неизвестно. Поэтому, китайцы делают то, что полагается делать в таких случаях.Они объявят протест в медиа, опубликуют статьи в газетах. Они больше не бояться Америки. Им, в общем-то, наплевать на то что Америка угрожает. Потому что она уже сделала, всё, что могла для сдерживания Китая. Торговые санкции, вмешательство в Гонконге в Синьцзяне, в Тибете, на Тайване и так далее.Новые какие-то ограничения американцам трудно придумать, тем более, что что их экономика до сих пор связана с китайской. И если у американцев есть возможности повлиять на китайскую экономику, что они и делают вот этими ограничениями на поставки чипов, то у китайцев тоже есть возможности.Например, сократить экспорт своих качественных и дешевых товаров, соответственно, цены увеличатся, расходы повысятся. И недовольство правительством и президентом тоже увеличится.И не будем забывать – в американском федеральном казначействе хранится около одного триллиона долларов, принадлежащих Уитаю. Китай уже выводит эти деньги постепенно, но может существенно ускорить этот процесс, это создаст дополнительное давление на доллар, финансовую систему США и всю их экономику.

https://ukraina.ru/20221017/1039797609.html

https://ukraina.ru/20221017/1039787458.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

тавровский, украина, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, экономика, политика, съезд, сша, интервью