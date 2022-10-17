https://ukraina.ru/20221017/1039806096.html

Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной

Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной - 17.10.2022 Украина.ру

Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной

Властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращение военнослужащих из украинского плена, в ближайшее время может стать известно о следующем обмене. Об этом во время прямой трансляции 17 октября у себя в Telegram-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин

2022-10-17T13:47

2022-10-17T13:47

2022-10-17T13:47

новости

обмен

денис пушилин

военнопленные

украина

спецоперация

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Пушилин рассказал о возможном обмене украинских на российских военнопленных. Ради обмена властям приходится идти на непопулярные шаги, добавил он. "Вопрос обмена болезненный. Именно о наших бойцах, об их семьях мы думаем, когда производим обмен. Поэтому приходится идти в том числе на непопулярные шаги, чтобы вытащить наших ребят. Я думаю, что совсем скоро будет некая положительная информация по следующему обмену", - сказал Пушилин.В Луганской Народной Республике сообщили о возвращении 11 военнослужащих Народной милиции из украинского плена. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В плену они провели 5,5 месяцев.

https://ukraina.ru/20221017/1039800897.html

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новости, обмен, денис пушилин, военнопленные, украина, спецоперация