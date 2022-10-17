Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной - 17.10.2022 Украина.ру
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Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной
Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной - 17.10.2022 Украина.ру
Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной
Властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращение военнослужащих из украинского плена, в ближайшее время может стать известно о следующем обмене. Об этом во время прямой трансляции 17 октября у себя в Telegram-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
2022-10-17T13:47
2022-10-17T13:47
новости
обмен
денис пушилин
военнопленные
украина
спецоперация
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Пушилин рассказал о возможном обмене украинских на российских военнопленных. Ради обмена властям приходится идти на непопулярные шаги, добавил он. "Вопрос обмена болезненный. Именно о наших бойцах, об их семьях мы думаем, когда производим обмен. Поэтому приходится идти в том числе на непопулярные шаги, чтобы вытащить наших ребят. Я думаю, что совсем скоро будет некая положительная информация по следующему обмену", - сказал Пушилин.В Луганской Народной Республике сообщили о возвращении 11 военнослужащих Народной милиции из украинского плена. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В плену они провели 5,5 месяцев.
https://ukraina.ru/20221017/1039800897.html
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новости, обмен, денис пушилин, военнопленные, украина, спецоперация
Новости, обмен, Денис Пушилин, военнопленные, Украина, Спецоперация

Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной

13:47 17.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника И. Кобзону в Донецке
Открытие памятника И. Кобзону в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Властям приходится идти на непопулярные шаги ради возвращение военнослужащих из украинского плена, в ближайшее время может стать известно о следующем обмене. Об этом во время прямой трансляции 17 октября у себя в Telegram-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о возможном обмене украинских на российских военнопленных. Ради обмена властям приходится идти на непопулярные шаги, добавил он.
"Вопрос обмена болезненный. Именно о наших бойцах, об их семьях мы думаем, когда производим обмен. Поэтому приходится идти в том числе на непопулярные шаги, чтобы вытащить наших ребят. Я думаю, что совсем скоро будет некая положительная информация по следующему обмену", - сказал Пушилин.
В Луганской Народной Республике сообщили о возвращении 11 военнослужащих Народной милиции из украинского плена. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В плену они провели 5,5 месяцев.
Открытие новых пограничных модулей на КПП Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Контроль над административной границей с ДНР могут передать Росгвардии - ПушилинВрио главы ДНР Денис Пушилин поручил местному правительству убрать донецкие пункты пропуска на административной границе с Россией. Об этом он сообщил во время трансляции 17 октября в своем Telegram-канале
 
НовостиобменДенис ПушилинвоеннопленныеУкраинаСпецоперация
 
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