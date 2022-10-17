https://ukraina.ru/20221017/1039804462.html

Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена

Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена - 17.10.2022 Украина.ру

Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена

Ночью 16 октября состоялся обмен с украинской стороной, 11 военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР 17 октября

2022-10-17T13:42

2022-10-17T13:42

2022-10-17T13:42

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Ночью 16 октября из украинского плена домой вернули 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Бойцов доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для оценки физического и морально-психологического состояния и реабилитации после пыток. В плену они находились пять с половиной месяцев.Военнослужащие рассказали об адских условиях пребывания в военных лагерях, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В Луганске возбудят уголовные дела по фактам истязаний, следователи опросят военнослужащих.

https://ukraina.ru/20220922/1038980102.html

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новости, обмен, лнр, военнослужащие, плен, спецоперация