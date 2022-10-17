https://ukraina.ru/20221017/1039804462.html
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена - 17.10.2022 Украина.ру
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена
Ночью 16 октября состоялся обмен с украинской стороной, 11 военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР 17 октября
2022-10-17T13:42
2022-10-17T13:42
2022-10-17T13:42
новости
обмен
лнр
военнослужащие
плен
спецоперация
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Ночью 16 октября из украинского плена домой вернули 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Бойцов доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для оценки физического и морально-психологического состояния и реабилитации после пыток. В плену они находились пять с половиной месяцев.Военнослужащие рассказали об адских условиях пребывания в военных лагерях, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В Луганске возбудят уголовные дела по фактам истязаний, следователи опросят военнослужащих.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен, лнр, военнослужащие, плен, спецоперация
Новости, обмен, ЛНР, Военнослужащие, плен, Спецоперация
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена
Ночью 16 октября состоялся обмен с украинской стороной, 11 военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР 17 октября
Ночью 16 октября из украинского плена домой вернули 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Бойцов доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для оценки физического и морально-психологического состояния и реабилитации после пыток. В плену они находились пять с половиной месяцев.
"Поступили 11 пациентов, они не нуждаются в экстренной неотложной помощи. Общее состояние можно расценить как средней тяжести. С завтрашнего дня начнем полное обследование, проведем анализы, исследования всех органов и систем", - рассказал главврач ЛРКБ Олег Вольман.
Военнослужащие рассказали об адских условиях пребывания в военных лагерях, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В Луганске возбудят уголовные дела по фактам истязаний, следователи опросят военнослужащих.