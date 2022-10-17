Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена - 17.10.2022 Украина.ру
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Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена - 17.10.2022 Украина.ру
Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена
Ночью 16 октября состоялся обмен с украинской стороной, 11 военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР 17 октября
2022-10-17T13:42
2022-10-17T13:42
новости
обмен
лнр
военнослужащие
плен
спецоперация
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Ночью 16 октября из украинского плена домой вернули 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Бойцов доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для оценки физического и морально-психологического состояния и реабилитации после пыток. В плену они находились пять с половиной месяцев.Военнослужащие рассказали об адских условиях пребывания в военных лагерях, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В Луганске возбудят уголовные дела по фактам истязаний, следователи опросят военнослужащих.
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новости, обмен, лнр, военнослужащие, плен, спецоперация
Новости, обмен, ЛНР, Военнослужащие, плен, Спецоперация

Одиннадцать бойцов НМ ЛНР вернули из украинского плена

13:42 17.10.2022
 
© скриншот11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернули из украинского плена
11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернули из украинского плена
© скриншот
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Ночью 16 октября состоялся обмен с украинской стороной, 11 военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР 17 октября
Ночью 16 октября из украинского плена домой вернули 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Бойцов доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для оценки физического и морально-психологического состояния и реабилитации после пыток. В плену они находились пять с половиной месяцев.
"Поступили 11 пациентов, они не нуждаются в экстренной неотложной помощи. Общее состояние можно расценить как средней тяжести. С завтрашнего дня начнем полное обследование, проведем анализы, исследования всех органов и систем", - рассказал главврач ЛРКБ Олег Вольман.
Военнослужащие рассказали об адских условиях пребывания в военных лагерях, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока. Военнослужащих пытали, оказывали психологическое давление. В Луганске возбудят уголовные дела по фактам истязаний, следователи опросят военнослужащих.
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