Обстрелы, стягивание сил к Запорожью. Главное на Украине на 12:00 17 октября
12:19 17.10.2022 (обновлено: 12:42 17.10.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Вооружённые силы Украины продолжают артиллерийский террор регионов России и стягивают силы к Запорожской области
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 43 удара по этому субъекту РФ.
«На Донецком направлении противник применял РСЗО Himars, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 171 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский. Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Еленовке. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка», — сообщило представительство.
Повреждены 20 домостроений в Куйбышевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 40 обстрелов.
Утром 17 октября обстрелы продолжились.
Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров. В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району, а в 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.
Телеграм-канал «Донбасс решает» опубликовал видео из обстрелянного автобуса.
«"Вот так мы проехались в 41-м автобусе. Был прилёт на остановку, окна повыбивало", — говорит, снимая видео на телефон, один из пассажиров автобуса после того, как пережил украинский обстрел в Кировском районе Донецка. 3 местных жителя при этом были ранены», — подписал канал видео.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Сватово с применением артиллерийского орудия.
«По предварительной информации, в результате обстрела разрушен жилой дом. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Филипоненко.
ВСУ также обстреляли и Белгородскую область. Как сообщил глава городского округа в Валуйском районе Белгородской области Алексей Дыбов, в районе сработала система ПВО.
«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти. Ведутся восстановительные работы», — сообщил он.
Ранее также сообщалось о подрыве на мине мужчины в Белгородской области.
Кроме того, утром 17 октября стало известно о попытках ВСУ прорваться на Запорожскую АЭС.
Как рассказал РИА «Новости» офицер Росгвардии, бойцы ВСУ регулярно проводят разведку боем в данном направлении.
«Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков. — Ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел», — рассказал офицер.
По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок.
«Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка», — уточнил он.
По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра — от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.
Стягивание сил к Запорожью
О стягивании ВСУ к Запорожской области сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.
По мнению Рогова, украинские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка «Юг» является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.
«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы её отразить», — подчеркнул Рогов.
В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трём направлениям — Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску.
Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.
По мнению Рогова, украинские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка «Юг» является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.
«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы её отразить», — подчеркнул Рогов.
В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трём направлениям — Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску.
«В их числе (приоритетных задач ВСУ. — Ред.) — установить контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области и захватить Херсон, захватить Запорожскую атомную электростанцию и попытаться прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску», — сказал собеседник агентства.
Рогов отметил, что сегодня идёт укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех.
Рогов отметил, что сегодня идёт укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех.
«Думаю, что это исключительно желание Зеленского. Ничего у них не получится», — подчеркнул он.
Днём ранее сообщалось о неудачной попытке ВСУ организовать прорыв в направлении Херсона. При этом, несмотря на неудачи, украинские военные продолжают наращивание сил в Северной Таврии и предпринимают всё новые попытки прорвать оборону ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР.