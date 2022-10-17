https://ukraina.ru/20221017/1039799800.html

Обстрелы, стягивание сил к Запорожью. Главное на Украине на 12:00 17 октября

Обстрелы, стягивание сил к Запорожью. Главное на Украине на 12:00 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, стягивание сил к Запорожью. Главное на Украине на 12:00 17 октября

Вооружённые силы Украины продолжают артиллерийский террор регионов России и стягивают силы к Запорожской области

2022-10-17T12:19

2022-10-17T12:19

2022-10-17T12:42

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 43 удара по этому субъекту РФ.«На Донецком направлении противник применял РСЗО Himars, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 171 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский. Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Еленовке. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка», — сообщило представительство.Повреждены 20 домостроений в Куйбышевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 40 обстрелов.Утром 17 октября обстрелы продолжились.Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров. В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району, а в 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.Телеграм-канал «Донбасс решает» опубликовал видео из обстрелянного автобуса.«"Вот так мы проехались в 41-м автобусе. Был прилёт на остановку, окна повыбивало", — говорит, снимая видео на телефон, один из пассажиров автобуса после того, как пережил украинский обстрел в Кировском районе Донецка. 3 местных жителя при этом были ранены», — подписал канал видео.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Сватово с применением артиллерийского орудия.«По предварительной информации, в результате обстрела разрушен жилой дом. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Филипоненко.ВСУ также обстреляли и Белгородскую область. Как сообщил глава городского округа в Валуйском районе Белгородской области Алексей Дыбов, в районе сработала система ПВО.«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти. Ведутся восстановительные работы», — сообщил он.Ранее также сообщалось о подрыве на мине мужчины в Белгородской области.Кроме того, утром 17 октября стало известно о попытках ВСУ прорваться на Запорожскую АЭС.Как рассказал РИА «Новости» офицер Росгвардии, бойцы ВСУ регулярно проводят разведку боем в данном направлении.«Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков. — Ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел», — рассказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок.«Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка», — уточнил он.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра — от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.Стягивание сил к ЗапорожьюО стягивании ВСУ к Запорожской области сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — заявил Рогов в интервью РИА «Новости».Кроме того, по его словам, замечена активность по подготовке и переброске военной техники, прежде всего танков и артиллерии, в подразделения украинских войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.По мнению Рогова, украинские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, так как на сегодня украинская группировка «Юг» является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы её отразить», — подчеркнул Рогов.В качестве возможных задач украинских военных он назвал атаки по трём направлениям — Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску.«В их числе (приоритетных задач ВСУ. — Ред.) — установить контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области и захватить Херсон, захватить Запорожскую атомную электростанцию и попытаться прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску», — сказал собеседник агентства.Рогов отметил, что сегодня идёт укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех.«Думаю, что это исключительно желание Зеленского. Ничего у них не получится», — подчеркнул он.Днём ранее сообщалось о неудачной попытке ВСУ организовать прорыв в направлении Херсона. При этом, несмотря на неудачи, украинские военные продолжают наращивание сил в Северной Таврии и предпринимают всё новые попытки прорвать оборону ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

https://ukraina.ru/20221016/1039782840.html

https://ukraina.ru/20221015/1039773414.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники