https://ukraina.ru/20221017/1039794904.html

СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю

СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю - 17.10.2022 Украина.ру

СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю

Уже неделю Владимир Зеленский находится в бункере на Западной Украине, сообщает Readovka 17 октября

2022-10-17T10:49

2022-10-17T10:49

2022-10-17T10:49

новости

владимир зеленский

сми

бункер

украина

спецоперация

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Издание аргументирует эту информацию, в частности, тем, что ранее Зеленский лично появлялся на большинстве разрушенных объектов Киева и области.По данным Readovka, он был эвакуирован из столицы в прошлый понедельник 11 октября во время массированного ракетного удара по украинским городам.Ранее создатели IT-сообщества Founders Forum опубликовала видеосюжет о том, как съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление Зеленского на фоне хромакея."Украинский президент" был одет в футболку с надписью "Переходи на темную сторону" и изображением украинского военного, который наступает ногой на шлем советского космонавта.Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла Зеленского: "Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться".

https://ukraina.ru/20221017/1039787213.html

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новости, владимир зеленский, сми, бункер, украина, спецоперация