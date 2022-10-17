https://ukraina.ru/20221017/1039794904.html
СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю
СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю - 17.10.2022 Украина.ру
СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю
Уже неделю Владимир Зеленский находится в бункере на Западной Украине, сообщает Readovka 17 октября
2022-10-17T10:49
2022-10-17T10:49
2022-10-17T10:49
новости
владимир зеленский
сми
бункер
украина
спецоперация
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Издание аргументирует эту информацию, в частности, тем, что ранее Зеленский лично появлялся на большинстве разрушенных объектов Киева и области.По данным Readovka, он был эвакуирован из столицы в прошлый понедельник 11 октября во время массированного ракетного удара по украинским городам.Ранее создатели IT-сообщества Founders Forum опубликовала видеосюжет о том, как съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление Зеленского на фоне хромакея."Украинский президент" был одет в футболку с надписью "Переходи на темную сторону" и изображением украинского военного, который наступает ногой на шлем советского космонавта.Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла Зеленского: "Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться".
https://ukraina.ru/20221017/1039787213.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сми, бункер, украина, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, СМИ, бункер, Украина, Спецоперация
СМИ утверждают, что Зеленского нет в Киеве уже неделю
Уже неделю Владимир Зеленский находится в бункере на Западной Украине, сообщает Readovka 17 октября
Пока Россия наносит удары возмездия, уничтожая критически важную инфраструктуру Украины, президент Зеленский практически безвылазно отсиживается в бункере с хромакеем в Киеве его нет уже неделю.
Издание аргументирует эту информацию, в частности, тем, что ранее Зеленский лично появлялся на большинстве разрушенных объектов Киева и области.
По данным Readovka, он был эвакуирован из столицы в прошлый понедельник 11 октября во время массированного ракетного удара по украинским городам.
Ранее создатели IT-сообщества Founders Forum опубликовала видеосюжет о том, как съемочная группа нескольких британских компаний записала голографическое выступление Зеленского на фоне хромакея.
"Украинский президент" был одет в футболку с надписью "Переходи на темную сторону" и изображением украинского военного, который наступает ногой на шлем советского космонавта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла Зеленского: "Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться".