https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html

Zolfaghar, провокации США и амбиции Ирана

Zolfaghar, провокации США и амбиции Ирана - 17.10.2022 Украина.ру

Zolfaghar, провокации США и амбиции Ирана

Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T14:46

2022-10-17T14:46

2022-10-17T15:57

россия

сша

иран

беспилотники

ракеты

дипломатия

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чем воюют на украине

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The Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки, сообщила, что Иран готовится передать России не только БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136, которые уже активно применяются на фронте (вторые – под названием "Герань"), но и баллистические ракеты. Участие Ирана в украинском конфликте расширяется, но сам он такое участие отрицает.По данным американского издания, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для завершения сделок по дополнительным поставкам оружия. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Кроме того, в России, в том числе – на новых территориях, работают иранские инструкторы. Не исключают в США и возможность опробования на Украине новой иранской разработки – РСЗО Fath 360. Это аналог HIMARS с более скоростными снарядами, которые используют для позиционирования российскую навигационную систему Глонасс.Немного о Fateh-110 и Zolfaghar. Вообще-то говоря Fateh-110 ("завоеватель") – это семейство иранских одноступенчатых твердотопливных ракет класса "земля – земля", в которые входит и Zolfaghar. Просто ракеты меньшей дальности, используемые в Сирии и, вероятно, в Ливане (такие ракеты могут быть у движения "Хезболла"), называются именно Fateh. Первая ракета этого типа принята на вооружение в 2012 году.Ракета Zolfaghar (Зульфикар – собственное имя меча Али ибн Абу Талиба– четвёртого халифа, родственника и сподвижника пророка Мухаммеда) принята на вооружение в 2016 году. Заявленная дальность в 700 км считается доказанной на основании ракетного удара по Дейр-эз-Зору в 2017 году. Масса управляемой боевой части – 579 кг. Существует модернизированная версия этой ракеты под названием Dezful (Дезфул – город в Иране) дальностью чуть менее 1000 км. (что позволяет добить с позиций около Луганска до Житомира).Для сравнения – российский ракетный комплекс "Искандер" несёт боеголовку массой до 480 кг. и имеет дальность 500 км. Последняя определялась ограничениями по Договору о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года. Насколько можно понять, "Искандер" лучше оснащён с точки зрения прорыва системы ПРО и имеет большую точность, но он сложнее и дороже в производстве.После снятия оружейных санкций ООН с Ирана в ноябре 2021-го года, никаких юридических ограничений на поставку иранского оружия в Россию и российского оружия в Иран нет. Однако, глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахияни заявляет: "мы уверены, что вооружение каждой из сторон кризиса продлит войну, поэтому мы не считали и не считаем [войну] правильным путём ни на Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене" (кстати, Йемену Иран тоже оружия "не поставляет"). После того, как Украина лишила аккредитации иранского посла из-за применения иранских БПЛА, МИД Ирана сообщил, что считает эту меру "основанной на неподтверждённых сообщениях". Кстати, Россия тоже поставок вооружения из Ирана не подтверждает, а используемые дроны имеют российскую маркировку.Понять иранский МИД можно – ведь признание поставок повлечёт за собой новые санкции против Ирана. Насколько они могут быть болезненными непонятно – так или иначе, "иранская сделка" вс ё равно сорвалась…Зато советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Соединённые Штаты предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку нынешних антиправительственных протестов в Иране. Правда, проводить связь между поддержкой "борцов за свободу" и поставками оружия в Россию было бы неправильно – США всё равно считают исламскую республику врагом, независимо от того, поддерживает она Россию или нет.С другой стороны, информация о поставках вооружения используется США для изменений позиции Израиля, который сейчас ограничивается гуманитарной помощью Украине. Вот уже и министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай написал в Twitter: "этим утром появились сообщения о том, что Иран передаёт России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".Тем не менее, для Ирана сейчас открываются уникальные возможности.Во-первых, Иран получил возможность вести прокси-войну против США на ещё одном фронте.Победы российской армии Ирану выгодны хотя бы потому, что именно Россия в последнее время гарантировала хоть какую-то стабильность в приграничных районах. Сейчас, на фоне неопределённой ситуации вокруг Карабаха, Ирану приходится усиливать свою группировку на северо-востоке (сейчас в районах, соседствующих с Азербайджаном, проводятся крупные учения иранской армии).Во-вторых, Иран получает дополнительные возможности для вывода на внешние рынки своих вооружений – может недостаточно эстетичных, зато дешёвых, надёжных и практичных.Кстати, отчасти Иран может занять ниши, которые ранее были освоены Россией или те, на которые претендовала Украина. Насколько можно понять, сейчас поставки российских вооружений на мировые рынки будут сокращены. Ракет, например, не хватает – переход на иранские самолёто-снаряды (а Shahed-136 относится именно к этому типу вооружений, а не к "дронам-камикадзе", поскольку не может точно наводиться на подвижную цель) связан с необходимостью экономить крылатые ракеты.В-третьих, Иран и Россия могут сотрудничать на рынке энергоносителей.Тут, правда, есть сложности – если Россия предпочитает работать на международном рынке, то Иран, ограниченный санкциями, предпочитает заходить на внутренние рынки отдельных стран. Вот, например, 16 октября Иран запустил свой первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) El Palito на территории Венесуэлы для переработки поставляемую в эту страну иранской нефти. Впрочем, по мере развала глобального рынка, вполне вероятно, что и России придётся идти этим путём.

https://ukraina.ru/20220728/1036952087.html

https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

https://ukraina.ru/20220923/1038992198.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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россия, сша, иран, беспилотники, ракеты, дипломатия, военная помощь, эксклюзив