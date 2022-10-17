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В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"
В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани" - 17.10.2022 Украина.ру
В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"
В Киеве утром 17 октября перекрыли движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко от здания цирка до Крещатика. В результате удара дрона-камикадзе загорелось... Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T10:22
2022-10-17T10:22
2022-10-17T10:30
новости
кличко
дроны
атака
киев
спецоперация
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В Киеве утром 17 октября перекрыли движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко от здания цирка до Крещатика. В результате удара дрона-камикадзе загорелось офисное здание. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан не выезжать в центр без острой необходимости. После удара дровами-камикадзе в Шевченковском районе Киева возник пожар в нежилом здании, сообщил он. На месте происшествия работают пожарные. Кличко опубликовал обломки беспилотника "Герань-2".
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Украина.ру
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новости, кличко, дроны, атака, киев, спецоперация
Новости, Кличко, дроны, атака, Киев, Спецоперация
В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"
10:22 17.10.2022 (обновлено: 10:30 17.10.2022)
В Киеве утром 17 октября перекрыли движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко от здания цирка до Крещатика. В результате удара дрона-камикадзе загорелось офисное здание. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан не выезжать в центр без острой необходимости.
"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости", - написал Кличко.
После удара дровами-камикадзе в Шевченковском районе Киева возник пожар в нежилом здании, сообщил он. На месте происшествия работают пожарные. Кличко опубликовал обломки беспилотника "Герань-2".