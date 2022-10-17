https://ukraina.ru/20221017/1039793009.html

В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"

В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани" - 17.10.2022 Украина.ру

В центре Киева перекрыли движение после прилетов "Герани"

В Киеве утром 17 октября перекрыли движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко от здания цирка до Крещатика. В результате удара дрона-камикадзе загорелось... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T10:22

2022-10-17T10:22

2022-10-17T10:30

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В Киеве утром 17 октября перекрыли движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко от здания цирка до Крещатика. В результате удара дрона-камикадзе загорелось офисное здание. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан не выезжать в центр без острой необходимости. После удара дровами-камикадзе в Шевченковском районе Киева возник пожар в нежилом здании, сообщил он. На месте происшествия работают пожарные. Кличко опубликовал обломки беспилотника "Герань-2".

https://ukraina.ru/20221017/1039787809.html

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новости, кличко, дроны, атака, киев, спецоперация