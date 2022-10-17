https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

Взрывы в Киеве, обстановка у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 17 октября

Взрывы в Киеве, обстановка у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 17 октября - 17.10.2022 Украина.ру

Взрывы в Киеве, обстановка у ЗАЭС. Главное на Украине на утро 17 октября

В центре Киева прогремели взрывы. Украинские военные регулярно проводят разведку боем у Запорожской атомной электростанции

2022-10-17T09:43

2022-10-17T09:43

2022-10-17T10:12

хроники

эксклюзив

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О взрывах в центре украинской столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко. ВСУ регулярно проводят разведку боем у Запорожской АЭС.«Взрыв в Шевченковском районе — в центре города. Все службы следуют на место. Детали потом. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Кличко в своём телеграм-канале.Позже он сообщил о ещё нескольких взрывах в Шевченковском районе.«В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждено несколько жилых домов. Медики — на месте», — написал об одном из взрывов Кличко.При этом, судя по видео происшествия, в месте пожара происходила детонация боеприпасов.Также Кличко выложил фотографию обломков одного из дронов «Герань».Тем временем в соцсетях стали появляться видео работы беспилотников в столице Украины.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил Россию в ударах дронами-камикадзе.«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе», — заявил он.При этом Ермак сообщил, что всё это «похоже на агонию». И тут же попросил средств ПВО у Запада.«Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага», — заявил Ермак.То, что его высказывания противоречат друг другу, главу Офиса президента не смутило.Украинские СМИ выдали одно из мест поражения дронами. Так, Телевизионная служба новостей (ТСН) канала «1+1» сообщила о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».Киевская городская государственная администрация сообщила о переводе преподавания в школах в дистанционный режим.«Все столичные учебные заведения перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса», — указывалось в сообщении КГГА.Несмотря на всю серьёзность положения, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович попытался пошутить по поводу атаки дронов.«Удивительно одиноко, медленно и печально выглядит "Шахед" в сияющем киевском небе. Разве что дробная автоматная стрельба добавляет его пролёту некоторое нерядовое разнообразие. Я тоже хотел стрельнуть, но не успел», — отметил Арестович.Однако он нашёл понимание не у всех.«В Киев долетели беспилотники и поразили цель. Советник Президента Арестович под восхищение овец опять над ними поглумился. Скоро трупы солдат ВСУ будет выставлять с приписками смешными? Он хорош, однозначно», — указал медиаэксперт Анатолий Шарий.Он также указал на то, что куда-то подевалось то оружие, на которое с украинцев собирали деньги волонтёры.Спустя некоторое время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщения о взрывах поступили из Одессы и Днепра.Разведка боем у ЗАЭСВоеннослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА «Новости» командир одного из подразделений Росгвардии.«Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков. — Ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел», — рассказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок.«Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка», — уточнил он.Корреспонденты РИА «Новости», побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулемёты, гранатомёты и некоторые виды тяжелого вооружения.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра — от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.Пять дней назад — 12 октября — член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что украинские диверсанты в ночь на тот день пытались проникнуть на территорию Запорожской АЭС, «прощупывали» опорные пункты безопасности, на один из которых и наткнулись.«Вот буквально сегодня ночью было две лодки, на которых были вооружённые группы, я бы назвал их разведкой, они прощупывали, где непосредственно находятся наши опорные пункты по обеспечению безопасности, где наша разведка. Они подплыли, наткнулись на такой пункт, обстреляли его. Ответным огнём часть из них была уничтожена, оставшиеся уплыли восвояси», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».До этого областные власти сообщили, что порядка 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, а большинство их лодок — потоплены.

https://ukraina.ru/20221016/1039782840.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив