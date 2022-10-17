"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что полуторачасовая беседа двух лидеров не могла быть вся посвящена газовой теме. О чем еще могли говорить Путин и Эрдоган эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру
Из СМИ мы знаем, что во время переговоров звучала тема экспорта российского зерна и удобрений через Турцию и создание резервного хаба для этого, напомнил эксперт. Оба президента ранее высказывались о плохо работающем стамбульском соглашении по зерну.
Скорее всего, уверен Солонников, поднималась тема строительства новых АЭС совместно с Турцией, так как проект возведения станции "Аккую" практически закончен.
Еще один момент, который, по моему мнению, был затронут на мероприятии, это ситуация на Южном Кавказе и ажиотаж вокруг заявления Эмманунюэля Макрона о том, что Россия провоцирует конфликт, поддерживая Азербайджан. Получается, что Анкара и Москва заняли сторону Азербайджана, а Франция и США хотят выступить за Армению, которая является членом ОДКБ.
При этом Солонников отмечает, что многие политологи говорят, что Армения сегодня, это Украина завтра. Конечно, вопрос Южного Кавказа важен и для России, и для Турции, поэтому странам было что обсудить, уверен он.
Кроме того, Путин и Эрдоган могли беседовать о Сирии – традиционная тема, где интересы двух государств сходятся, добавил эксперт.
Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
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