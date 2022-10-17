"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане - 17.10.2022 Украина.ру
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"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане
"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане - 17.10.2022 Украина.ру
"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что полуторачасовая беседа двух лидеров не могла быть вся посвящена газовой теме. О чем еще могли говорить Путин и Эрдоган эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-17T04:40
2022-10-17T04:40
новости
эрдоган
владимир путин
переговоры
эксперт
астана
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Из СМИ мы знаем, что во время переговоров звучала тема экспорта российского зерна и удобрений через Турцию и создание резервного хаба для этого, напомнил эксперт. Оба президента ранее высказывались о плохо работающем стамбульском соглашении по зерну. Скорее всего, уверен Солонников, поднималась тема строительства новых АЭС совместно с Турцией, так как проект возведения станции "Аккую" практически закончен.При этом Солонников отмечает, что многие политологи говорят, что Армения сегодня, это Украина завтра. Конечно, вопрос Южного Кавказа важен и для России, и для Турции, поэтому странам было что обсудить, уверен он.Кроме того, Путин и Эрдоган могли беседовать о Сирии – традиционная тема, где интересы двух государств сходятся, добавил эксперт.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038259015.html
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новости, эрдоган, владимир путин, переговоры, эксперт, астана
Новости, Эрдоган, Владимир Путин, переговоры, эксперт, Астана

"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане

04:40 17.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что полуторачасовая беседа двух лидеров не могла быть вся посвящена газовой теме. О чем еще могли говорить Путин и Эрдоган эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру
Из СМИ мы знаем, что во время переговоров звучала тема экспорта российского зерна и удобрений через Турцию и создание резервного хаба для этого, напомнил эксперт. Оба президента ранее высказывались о плохо работающем стамбульском соглашении по зерну.
Скорее всего, уверен Солонников, поднималась тема строительства новых АЭС совместно с Турцией, так как проект возведения станции "Аккую" практически закончен.
Еще один момент, который, по моему мнению, был затронут на мероприятии, это ситуация на Южном Кавказе и ажиотаж вокруг заявления Эмманунюэля Макрона о том, что Россия провоцирует конфликт, поддерживая Азербайджан. Получается, что Анкара и Москва заняли сторону Азербайджана, а Франция и США хотят выступить за Армению, которая является членом ОДКБ.
Дмитрий Солонников
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
При этом Солонников отмечает, что многие политологи говорят, что Армения сегодня, это Украина завтра. Конечно, вопрос Южного Кавказа важен и для России, и для Турции, поэтому странам было что обсудить, уверен он.
Кроме того, Путин и Эрдоган могли беседовать о Сирии – традиционная тема, где интересы двух государств сходятся, добавил эксперт.
Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 06:45
Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в СирииВ конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
 
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