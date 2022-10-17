"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане

Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии

В конфликте на Украине России противостоит блок НАТО, использующий в качестве инструмента киевский режим, которому идут массированные поставки оружия и других ресурсов, поэтому силы сторон примерно равны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин