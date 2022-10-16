Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Сербия сообщила о прекращении работы своего посольства на Украине. В Белоруссии заявили о задержании подготовленных на Украине террористов
Посольство Сербии на Украине временно закрыто из соображений безопасности. Соответствующее объявление появилось на сайте посольства в воскресенье, 16 октября.
"Посольство Республики Сербии на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников", - было указано в объявлении.
Министерство иностранных дел Сербии рекомендовал сербским гражданам заблаговременно покинуть Украину.
Как отметили в посольстве, его сотрудники будут временно работать из Белграда. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину.
Примечательно, что в этот же день МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам выступило и посольство Египта на Украине.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание на список государств, которые призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины.
"Страны, которые недавно закрыли свои посольства и призвали граждан как можно быстрее эвакуироваться с подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства: Китай; Белоруссия; Казахстан; Кыргызстан; Сербия; Таджикистан; Туркменистан; Узбекистан. Все союзники Российской Федерации", - указал Рогов.
Список стран, закрывших посольства на территории Украины и/или призвавших своих граждан как можно скорее покинуть территорию этого государства натолкнул многих на неутешительные для украинских властей выводы.
"На Украине что-то намечается. Немедленно покинуть страну призвали своих граждан призвали Китай, Индия, Египет, Сербия, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Казахстан закрыл своё посольство в Киеве и также призывал всех граждан выехать за пределы страны. Все эти страны относятся к числу партнёров России. Вполне вероятно, что они получили какую-то информацию по закрытым дипломатическим каналам", - указал российский политолог Рамиль Харисов.
Такого же мнения придерживаются и эксперты из Европы.
"Сербия закрывает посольство на Украине по соображениям безопасности. Очевидно, что все партнёры РФ предупреждены Москвой о предстоящем. Готовящееся подтверждается и уже упомянутыми мною ранее приготовлениями на местах", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
За несколько часов до этого — в первые часы 16 октября он сообщил о возможной интенсификации боевых действий.
"МИД Китая призывает своих граждан на Украине немедленно покинуть страну". За этой сухой фразой очень многое. Колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным РФ новым военным спутником говорят об одном. В ближайшие две недели будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут "переломом в войне 2022 года". Вот так вижу", - отметил Шарий.
А вечером 16 октября в контексте происходящего он вспомнил и о попытке ВСУ наступать на Херсон.
"Что произошло на Херсоном направлении. Командование ВСУ по неизвестной пока причине посчитало возможным повторение Харьковского бегства ВС РФ. Но части противника не побежали, а дали бой, причём командиры вели себя крайне грамотно, то есть выводы на местах сделаны. Итог — не получилось ничего, нейтралка завалена трупами наступавших", - отметил Шарий.
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Он предрёк ВСУ непростые дни.
"Что будет дальше. Судя по переброске самолётов, по типам самолётов, а это указывает на вооружение, которое они понесут, по посольствам и по масштабности — сантименты отходят в прошлое", - указал он.
Тем временем в Белоруссии заявили о поимке подготовленных на Украине диверсантов.
Диверсанты из Украины
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Республики Беларусь задержало белорусских граждан, которые готовили теракты в стране. Как сообщается, задержанные связаны с организацией BYPOL, признанной террористической в Белоруссии, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции. Как сообщили госСМИ Белоруссии, задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием.
"Белорусские правоохранители … владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников. Соответственно, готовы максимально быстро, жёстко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", - заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.
По его словам, белорусские правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны. По словам Казакевича, задержанные участвовали в инициативе, которая "не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время".
"В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике", - указал замминистра.
Он также указал, что участники незаконных вооружённых формирований, в т.ч. и BYPOL, проходят обучение в Польше и получают опыт на Украине.
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"Участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", - подчеркнул Казакевич.
Позже, вечером 16 октября официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский сообщил, что Белоруссия задействовала укрупненные пограничные наряды и маневренные группы пограничной службы для охраны границы с Украиной. По его словам, такая мера была предпринята на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны.
Двумя днями ранее, 14 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с обострением ситуации ввёл в стране режим повышенной террористической опасности. Об этом Лукашенко сообщил журналистам в кулуарах саммита стран СНГ.
"Поэтому мы начали процедуры с развёртыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - подчеркнул белорусский президент.
Позже, 15 октября, Минобороны Республики Беларусь сообщило и прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск.
"Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", - указывалось в сообщении Минобороны РБ.
Там же подчёркивалось, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".