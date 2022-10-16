https://ukraina.ru/20221016/1039782840.html

Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине

Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине - 16.10.2022 Украина.ру

Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине

Сербия сообщила о прекращении работы своего посольства на Украине. В Белоруссии заявили о задержании подготовленных на Украине террористов

2022-10-16T23:28

2022-10-16T23:28

2022-10-16T23:28

хроники

эксклюзив

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Посольство Сербии на Украине временно закрыто из соображений безопасности. Соответствующее объявление появилось на сайте посольства в воскресенье, 16 октября."Посольство Республики Сербии на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников", - было указано в объявлении.Министерство иностранных дел Сербии рекомендовал сербским гражданам заблаговременно покинуть Украину.Как отметили в посольстве, его сотрудники будут временно работать из Белграда. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину.Примечательно, что в этот же день МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам выступило и посольство Египта на Украине.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание на список государств, которые призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины."Страны, которые недавно закрыли свои посольства и призвали граждан как можно быстрее эвакуироваться с подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства: Китай; Белоруссия; Казахстан; Кыргызстан; Сербия; Таджикистан; Туркменистан; Узбекистан. Все союзники Российской Федерации", - указал Рогов.Список стран, закрывших посольства на территории Украины и/или призвавших своих граждан как можно скорее покинуть территорию этого государства натолкнул многих на неутешительные для украинских властей выводы."На Украине что-то намечается. Немедленно покинуть страну призвали своих граждан призвали Китай, Индия, Египет, Сербия, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Казахстан закрыл своё посольство в Киеве и также призывал всех граждан выехать за пределы страны. Все эти страны относятся к числу партнёров России. Вполне вероятно, что они получили какую-то информацию по закрытым дипломатическим каналам", - указал российский политолог Рамиль Харисов.Такого же мнения придерживаются и эксперты из Европы."Сербия закрывает посольство на Украине по соображениям безопасности. Очевидно, что все партнёры РФ предупреждены Москвой о предстоящем. Готовящееся подтверждается и уже упомянутыми мною ранее приготовлениями на местах", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.За несколько часов до этого — в первые часы 16 октября он сообщил о возможной интенсификации боевых действий."МИД Китая призывает своих граждан на Украине немедленно покинуть страну". За этой сухой фразой очень многое. Колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным РФ новым военным спутником говорят об одном. В ближайшие две недели будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут "переломом в войне 2022 года". Вот так вижу", - отметил Шарий.А вечером 16 октября в контексте происходящего он вспомнил и о попытке ВСУ наступать на Херсон."Что произошло на Херсоном направлении. Командование ВСУ по неизвестной пока причине посчитало возможным повторение Харьковского бегства ВС РФ. Но части противника не побежали, а дали бой, причём командиры вели себя крайне грамотно, то есть выводы на местах сделаны. Итог — не получилось ничего, нейтралка завалена трупами наступавших", - отметил Шарий.Он предрёк ВСУ непростые дни."Что будет дальше. Судя по переброске самолётов, по типам самолётов, а это указывает на вооружение, которое они понесут, по посольствам и по масштабности — сантименты отходят в прошлое", - указал он.Тем временем в Белоруссии заявили о поимке подготовленных на Украине диверсантов.Диверсанты из УкраиныСотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Республики Беларусь задержало белорусских граждан, которые готовили теракты в стране. Как сообщается, задержанные связаны с организацией BYPOL, признанной террористической в Белоруссии, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции. Как сообщили госСМИ Белоруссии, задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием."Белорусские правоохранители … владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников. Соответственно, готовы максимально быстро, жёстко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", - заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.По его словам, белорусские правоохранители проводят многоходовую комбинацию мероприятий оперативного характера на территории всей страны. По словам Казакевича, задержанные участвовали в инициативе, которая "не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время"."В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике", - указал замминистра.Он также указал, что участники незаконных вооружённых формирований, в т.ч. и BYPOL, проходят обучение в Польше и получают опыт на Украине."Участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", - подчеркнул Казакевич.Позже, вечером 16 октября официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский сообщил, что Белоруссия задействовала укрупненные пограничные наряды и маневренные группы пограничной службы для охраны границы с Украиной. По его словам, такая мера была предпринята на фоне роста разведывательной активности с украинской стороны.Двумя днями ранее, 14 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с обострением ситуации ввёл в стране режим повышенной террористической опасности. Об этом Лукашенко сообщил журналистам в кулуарах саммита стран СНГ."Поэтому мы начали процедуры с развёртыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - подчеркнул белорусский президент.Позже, 15 октября, Минобороны Республики Беларусь сообщило и прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск."Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", - указывалось в сообщении Минобороны РБ.Там же подчёркивалось, что это решение "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства и "продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах".

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https://ukraina.ru/20221014/1039755110.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив