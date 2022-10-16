https://ukraina.ru/20221016/1039781038.html

Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины

Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины - 16.10.2022 Украина.ру

Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 16 октября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-10-16T14:15

2022-10-16T14:15

2022-10-16T14:15

новости

вс рф

бои

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b1780c237d0425cdef0ddafdc2675e63.jpg.webp

"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", - заявил Конашенков.По словам официального представителя Минобороны России, цели ударов были достигнуты.Также, по данным Минобороны РФ, российские войска за сутки на запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, было уничтожено более 40 украинских военнослужащих.Кроме того, ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов в Херсонской области, ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - сказал Конашенков.По его словам, было уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.На криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области."В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.Российские войска также отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, бои, минобороны рф