Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины - 16.10.2022 Украина.ру
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Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины
Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины - 16.10.2022 Украина.ру
Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 16 октября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-10-16T14:15
2022-10-16T14:15
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"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", - заявил Конашенков.По словам официального представителя Минобороны России, цели ударов были достигнуты.Также, по данным Минобороны РФ, российские войска за сутки на запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, было уничтожено более 40 украинских военнослужащих.Кроме того, ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов в Херсонской области, ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - сказал Конашенков.По его словам, было уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.На криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области."В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.Российские войска также отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36.
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новости, вс рф, бои, минобороны рф
Новости, ВС РФ, бои, Минобороны РФ

Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины

14:15 16.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом 16 октября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, цели ударов были достигнуты.

"Все назначенные объекты поражены", - добавил он.

Также, по данным Минобороны РФ, российские войска за сутки на запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, было уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
Кроме того, ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов в Херсонской области, ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - сказал Конашенков.

По его словам, было уничтожено пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Давыдов Брод Херсонской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.
На криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области.

"В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
Российские войска также отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36.
 
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