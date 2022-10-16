https://ukraina.ru/20221016/1039780593.html

Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели

Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели - 16.10.2022 Украина.ру

Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели

Серьезные удары по инфраструктуре киевского режима Россия до сих пор не наносит из соображений гуманизма. Кроме того, руководство РФ до сих пор, возможно,... Украина.ру, 16.10.2022

2022-10-16T14:12

2022-10-16T14:12

2022-10-16T14:12

интервью

армен гаспарян

украина

спецоперация

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Серьезные удары по инфраструктуре киевского режима Россия до сих пор не наносит из соображений гуманизма. Кроме того, руководство РФ до сих пор, возможно, рассчитывает на здравый смысл некоторых киевских политиков, считает политолог, публицист и телеведущий Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины, только за первых два дня было поражено 30% энергетической инфраструктуры, об этом заявил министр энергетики Украины. На Западе заявили, что удары были совершены "от бессилия", а украинцы начали спрашивать - "а нас за что?", как будто за несколько дней до этого не радовались подрыву Крымского моста. Однако что это – ответ на теракт на Крымском мосту, или же это новая фаза СВО, и Россия будет планомерно и дальше уничтожать инфраструктуру киевского режима?– Я думаю, что это (удары — Ред.), конечно, в прямой зависимости от теракта на Крымском мосту. Собственно, то, что все это радикализируется, стало понятно в прошлое воскресенье, когда Путин слушал доклад Бастркина. По лицу Владимира Владимировича стало понятно, что ответ близок.Это не планомерное уничтожение инфраструктуры, а, скорее, принуждение (киевских политиков — Ред.) к поиску собственных голов. Правда, надо тут сказать, что это безнадежно. Я сегодня послушал Арестовича, по его словам, взлетело 12 "калибров" на Украину, сбито 18... Мне кажется, здесь только эвтаназия, если вообще что-то может какое-то воздействие оказать на эти организмы.Конечно, они не ожидали. Конечно, Зеленский сразу побежал звонить Макрону и Шольцу: "Остановите Путина"! Они (киевский режим — Ред.) привыкли, что они будут творить бардак бесконечный и не будет ответа. В результате украинское общество оказалось в сложном положении.Сначала в понедельник было заявлено, что они за два часа, за три часа все отремонтируют, а в результате выяснилось, что на это потребуются месяцы. И, мало того, в эти месяцы ничего не должно происходить. А если происходить будет, то тогда как?Понимаете, одна проблема наслаивается на другую. Вот сейчас все обсуждают новый гимн "хутора" (киевского режима — Ред.) - "нет холодильник, нет морозильник, нет будильник, нет мобильник - итс май лайф". Это все превосходно, но я бы поразмышлял и о других вещах. Уже стало известно, что дефицит бюджета Украины на 2023 год составляет 70%. То есть, если не будет подачи с Запада – все.Но это никому не интересно вообще, потому что одни рыдают - "вот, Мордор совсем ошалел, уничтожает инфраструктуру", вторые орут - "нас-то за шо, страдают мирные люди", третьи орут - "Зеленский, сделай хоть что-нибудь!". А что он может сделать?С другой стороны - действительно, наверное, проще объяснять фатальность невыносимую бытия тем, что - вот, пропал свет. И заметим, света нет в нужном количестве. При этом, что характерно, никто не обсуждает параллельно, что "хутор" установил температуру (в домах — Ред.) на зиму 16 градусов, это тоже никому не интересно.Я не спорю, может быть, так и надо поступать. Может быть, действительно, если о проблеме не говорить, то она сама куда-нибудь рассосется. Это просто скучный человек Гаспарян зачем-то сидит и думает по этому поводу, а "хуторянин" думать не хочет вообще категорически.Он (Арестович — Ред.) это все свел к тому, что мы — Россия - подняли ставки в этой большой зарубе. Скажите, пожалуйста, а акты международного терроризма - это не поднятие ставки на самый пик?И еще как ставки подняты. То есть, сначала, в субботу - рев бабуинов: "Мы грохнули Крымский мост"! Потом, видимо из Вашингтона позвонили и сказали: "Вы что, дебилы?". Тут же, не делая паузу, те же самые люди начали орать: "Нет, ну это конечно, очень хорошо, но это не мы".– Как в случае с Дугиной, аналогично...– Хуже того! В этот же день была Купянская резня, и опять было ровно то же самое: "Смотрите, это мы расстреливаем сепаров и орков". Опять им позвонили из Вашингтона и сказали: "Вы что, дебилы?". И опять то же самое.Или вам, пожалуйста, пример с Илоном Маском. Они его поместили на сайт "Миротворец". Провисел он там 15 минут. Видимо, им кто-то позвонил и сказал: "Вы что больные? Он и так с вами разговаривать не хочет, он просто больше вам ничего не даст".Они его удаляют и говорят: "Это пришли русские и поместили Маска на "Миротворец". Зачем? Кому вообще сейчас интересен "Миротворец"? вы можете мне назвать хоть одного человека?Когда он начался, и когда туда только нас помещали, какая-то логика жанра в этом была. А сейчас - это же такая вселенская помойка. Там уже и Саакашвили, там Юлия Тимошенко, там кого только нет!Особенно в момент, когда, например, они там собираются уже суды организовывать. У меня он (суд — Ред.) - 18 октября… Кому сейчас, после этого всего, интересен "Миротворец"?- Военные эксперты утверждают, что для перелома необходимы удары по железнодорожным коммуникациям и по мостам. Каковы причины того, что мы до сих пор не наносим решающий удар по железнодорожной инфраструктуре? Боимся задеть АЭС?– Не нужно быть военным экспертом, чтобы посмотреть на карту коммуникаций Украины, определить артерии, которые нужно, в случае чего, утилизировать. Это вам шестиклассник скажет.Почему не наносят удары? Потому что Владимир Владимирович гуманист, он все еще, я так подозреваю, рассчитывает на то, что здравый смысл там (в Киеве — Ред.) в головах будет, и они поймут, что они таким образом людей просто в первобытно-общинный строй отправят. К сожалению, этого (понимания — Ред.) нет.И что тоже нужно держать в уме — ну, а кто это будет все восстанавливать? Западу это вообще не интересно.Все понимают, что это будет действительно Армагеддон, и, тем не менее, это все происходит. Мы стараемся этот тяжелый, отвратительный момент максимально отсрочить. Но здесь должен быть проявлен какой-то приступ украинского протрезвления.Я, честно говоря, в этом не убежден. Мне кажется, все равно дойдет до того, что мосты, аэропорты, пойдут вслед за АЭС, к этому всему идет. Потому что это (у украинских политиков — Ред.) высшая степень невменяемости.Я смотрю каждый день украинское ТВ - коллеги очень удивляются, что вообще у меня здоровья на это все хватает – это, конечно, богато. Это такая абсолютная, стопроцентная параллельная реальность. Она не имеет ничего общего ни с чем – ни с тем, что сообщают американцы, ни с тем, о чем говорим мы. Это свой мир – очень уютный, туда, наверное, никого не впустят, я так подозреваю. Если даже повестки в суд (из Киева — Ред.) не присылают. Там законопатили двери, окна, ставни, только чтобы никто не мешал самостоятельно сходить с ума.– Путин и Эрдоган поручили организациям двух стран организовать разработку идеи создания газового хаба в Турции. Как это может повлиять на европейский рынок, кто больше всего от этого выиграет?– Это решение не стало, по-моему, ни для кого неожиданным. Здесь необходимо понимать – не кто будет в самом большом выигрыше, а кто больше всех проиграет. Это уже известно. Это опять "хутор". Потому что это означает строительство такого хаба, что хуторская ГТС уже никому не будет интересна.Собственно, это понятно, потому что если с 2014 года они орут, что мы ее (ГТС — Ред.) взорвем вам назло, ну, понятно, что будет какой-то другой вариант. Это означает (для Украины — Ред.) потерю примерно восьми миллиардов (долларов — Ред.) в год. В принципе, это же богатая страна, она же может себе позволить не считать какие-то жалкие миллиарды (Смеётся).Но те люди, которые на Украине, несмотря на восемь лет хаоса и ада, еще не утратили способность думать, они понимают, что это. Потому что Украина потеряла все источники получения прибыли. Потому что они продавали транзит газа, продавали электроэнергию, которую тоже уже не продают.После слов президента России по поводу зерновой сделки, мы понимаем, что будет скоро. То есть, все источники, которые стабильно приносили деньги, их уже нет.Нет, еще есть лес, но проблема в том, что там все уже продано давным-давно. Это уже ушло, все этого нет, за это деньги получены и выведены в оффшор.То есть, наполняемость бюджета, откуда она берется, 70% дефицита, это адская цифра. Это же не только потому, что 70% промышленности стоит на Украине вообще, а это еще и потому, что дополнительные эти дотации - их больше нет.– О решении ОПЕК+. Между Саудовской Аравией и США разгорается скандал. В Вашингтоне считают, что сокращение добычи нефти поможет России противостоять санкциям. Предлагают сенаторы США следующее. Во-первых, вывести системы ПВО из Саудовской Аравии, во-вторых, запретить поставки вооружений. В свое время Байден называл Саудовскую Аравию страной-изгоем, и похоже, у саудитов хорошая память – это уже не первый скандал. Как США могут наказать Эр-Рияд сегодня, вообще - насколько это актуально?– Они (США — Ред), конечно, могут полезть в бутылку, ну, и саудиты в долгу не останутся. Они уже же сделали это, они уже сказали Европе – мы продадим со скидками, а вы по полному кругу будете за это все расплачиваться.Просто все уже настолько насмотрелись на эту линию поведения, сейчас просто вообще есть целая ВДНХ, "выставка достижения невменяемого хозяйства" – это Украина, куда сбагривается все это вооружение. В результате его под шумок, под рекламную акцию пытаются продать, потом выясняется, что это все очень плохо. Когда вы слышали последний раз про "Байрактары", про "Джавелины"? Это же были святые образы, а этого уже нет! Потому что - как только наши начали все это сносить, выяснилось, что в виде рекламы, как полигон - это лучше не использовать. Но люди-то на это смотрят, и говорят – ага, прикольно.То есть, с какого перепуга саудовские шейхи должны себя чувствовать сателлитами вашингтонского "Альцгеймера"? Просто - почему? Раньше было понятно, там насаждалась демократия. Но все же, извините, в уме еще держат Ливию, Сирию, и никому это не надо. Все же понимают, что в любой момент эти ублюдки скажут – вот вы что-то тут не совсем демократичны, сейчас мы вам тут сделаем, научим родину любить! И каждый это подспудно держит в уме.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, спецоперация