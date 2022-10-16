https://ukraina.ru/20221016/1039780459.html

"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США

"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США - 16.10.2022 Украина.ру

"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике

2022-10-16T13:57

2022-10-16T13:57

2022-10-16T13:57

новости

джо байден

доллар

экономика

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_2a883226a1144aa98f5399418f65461b.jpg

Американский лидер указал также на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах. Он оценил экономику США как "чертовски сильную".В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.

https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, доллар, экономика, санкции