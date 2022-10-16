"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США - 16.10.2022 Украина.ру
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"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США
"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США - 16.10.2022 Украина.ру
"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике
2022-10-16T13:57
2022-10-16T13:57
новости
джо байден
доллар
экономика
санкции
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Американский лидер указал также на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах. Он оценил экономику США как "чертовски сильную".В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.
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новости, джо байден, доллар, экономика, санкции
Новости, Джо Байден, доллар, экономика, санкции

"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США

13:57 16.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике
Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Джо Байден
Президент США
Американский лидер указал также на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах. Он оценил экономику США как "чертовски сильную".
В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.
По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.
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