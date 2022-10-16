Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин - 16.10.2022 Украина.ру
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Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин
Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин - 16.10.2022 Украина.ру
Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал введение в Белоруссии режима контртеррористической операции, а также эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы России и отказ Илона Маска от финансирования Starlink на Украине
2022-10-16T13:14
2022-10-16T13:14
видео
спецоперация
украина
россия
сбу
илон маск
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01:18 - Взрыв на Крымском мосту: случайный водитель или часть террористической технологии?03:32 - Режим контртеррористической операции в Белоруссии: кто и зачем втягивает эту страну в конфликт на Украине? 06:35 - Выезд мирных жителей из Херсона в другие регионы: ускорит ли такой подход спецоперацию РФ? 09:00 - Возможно ли сделать такое перенаправление мирных жителей безопасным? 10:48 - Значение беспилотных летательных аппаратов на фронте? 15:07 - Удары по объектам критической инфраструктуры Украины: вынужденный ответ или эффективные методы в ходе СВО? 17:56 - Отказ Илона Маска от финансирования Starlink на Украине: будет ли оплачивать систему Вашингтон? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, спецоперация, украина, россия, сбу, илон маск, видео
Видео, Спецоперация, Украина, Россия, СБУ, Илон Маск

Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин

13:14 16.10.2022
 
https://rutube.ru/video/73f16d190f8d483c45ee3cf99f0496c2/
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал введение в Белоруссии режима контртеррористической операции, а также эвакуацию жителей Херсонской области в другие регионы России и отказ Илона Маска от финансирования Starlink на Украине
01:18 - Взрыв на Крымском мосту: случайный водитель или часть террористической технологии?
03:32 - Режим контртеррористической операции в Белоруссии: кто и зачем втягивает эту страну в конфликт на Украине?
06:35 - Выезд мирных жителей из Херсона в другие регионы: ускорит ли такой подход спецоперацию РФ?
09:00 - Возможно ли сделать такое перенаправление мирных жителей безопасным?
10:48 - Значение беспилотных летательных аппаратов на фронте?
15:07 - Удары по объектам критической инфраструктуры Украины: вынужденный ответ или эффективные методы в ходе СВО?
17:56 - Отказ Илона Маска от финансирования Starlink на Украине: будет ли оплачивать систему Вашингтон?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ВидеоСпецоперацияУкраинаРоссияСБУИлон Маск
 
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