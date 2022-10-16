Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс - 16.10.2022 Украина.ру
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Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс
Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс - 16.10.2022 Украина.ру
Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс
По данным газеты Guardian, 17 октября высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее премьер-министра страны Лиз Трасс
2022-10-16T13:04
2022-10-16T13:05
новости
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Сообщается также, что ряд депутатов-консерваторов настаивают на том, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней.Встреча будет организована сторонниками Риши Сунака, который был соперником Трасс на выборах главы партии и премьер-министра. Ожидается, что в числе приглашенных будут от 15 до 20 экс-министров и ряд других высокопоставленных членов британского парламента от Консервативной партии.Ранее экс-глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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новости, трасс (лиз трасс), консерватизм, британия, великобритания, сми
Новости, Трасс (Лиз Трасс), консерватизм, Британия, Великобритания, СМИ

Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс

13:04 16.10.2022 (обновлено: 13:05 16.10.2022)
 
© REUTERS / Tom NicholsonЛондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Читать в
По данным газеты Guardian, 17 октября высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее премьер-министра страны Лиз Трасс
Сообщается также, что ряд депутатов-консерваторов настаивают на том, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней.
"Некоторые грозятся публично призвать Трасс уйти в отставку после провала ее программы по снижению налогов", - пишет издание.
Встреча будет организована сторонниками Риши Сунака, который был соперником Трасс на выборах главы партии и премьер-министра. Ожидается, что в числе приглашенных будут от 15 до 20 экс-министров и ряд других высокопоставленных членов британского парламента от Консервативной партии.
Ранее экс-глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
10 октября, 08:10
"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в БританииЛиз Трасс всего лишь месяц занимает пост премьер-министра Британии, однако уже идут разговоры о том, как сместить ее с поста. Об этом написал 9 октября главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли
 
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