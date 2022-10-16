https://ukraina.ru/20221016/1039779811.html

На Украине снова звучит воздушная тревога

На Украине снова звучит воздушная тревога - 16.10.2022 Украина.ру

На Украине снова звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве и на подконтрольной украинским военным части Запорожской области. Об этом 16 октября сообщили в местных администрациях

2022-10-16T12:59

2022-10-16T12:59

2022-10-16T12:59

новости

тревога

украина

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"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты", - говорится в телеграм-канале киевской горадминистрации.О воздушной тревоге на подконтрольных украинским военным территориях Запорожской области сообщили в украинской военной администрации региона.По данным издания "Клименко тайм", воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.Власти Одесской, Николаевской, Полтавской, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.В начале недели украинские СМИ информировали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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новости, тревога, украина