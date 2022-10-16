https://ukraina.ru/20221016/1039779694.html

Школьники из Энергодара поддержали российских военных

Школьники из Энергодара поддержали российских военных - 16.10.2022 Украина.ру

Школьники из Энергодара поддержали российских военных

Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки, передает 16 октября РИА Новости

2022-10-16T13:47

2022-10-16T13:47

2022-10-16T13:48

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"Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, школьники, энергодар, вс рф