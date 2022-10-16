Школьники из Энергодара поддержали российских военных - 16.10.2022 Украина.ру
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Школьники из Энергодара поддержали российских военных
Школьники из Энергодара поддержали российских военных - 16.10.2022 Украина.ру
Школьники из Энергодара поддержали российских военных
Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки, передает 16 октября РИА Новости
2022-10-16T13:47
2022-10-16T13:48
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"Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара.
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Новости, школьники, Энергодар, ВС РФ

Школьники из Энергодара поддержали российских военных

13:47 16.10.2022 (обновлено: 13:48 16.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассник на первом уроке в одной из московских школ.
Первоклассник на первом уроке в одной из московских школ. - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Дети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки, передает 16 октября РИА Новости
"Мы предложили детям нарисовать рисунки, и они с радостью согласились. Но все не так просто, а мне очень хотелось написать вам слова поддержки. Пусть у вас все получится, да хранит вас Бог", - зачитал строки одного из писем военнослужащий.
Обращаясь к школьникам и учителям, бойцы Росгвардии поблагодарили за поддержку и пообещали, что сделают все, что в их силах, для мирного будущего Энергодара.

"Я работал с детьми и понимаю, что это такое. У нас есть боевые командиры, которые имеют боевой опыт, и мы выполним задачи. Мы никогда не подведем Россию. Все дети - это наши дети, мы не подведем. Работайте, братья", - сказал боец Росгвардии из Дагестана в ответ на переданные послания.

 
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