https://ukraina.ru/20221016/1039779560.html
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения - 16.10.2022 Украина.ру
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом сообщило 15 октября издание Militarywatch magazine
2022-10-16T12:18
2022-10-16T12:18
2022-10-16T12:14
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Были нейтрализованы два украинских самолета — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса "земля-воздух", в частности системой С-300В4.Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные, а не колесные машины, что позволяет ей двигаться в порядках войск, которые она прикрывает от атаки с воздуха.На вооружении С-300В4 стоит ряд ракет - в том числе 48Н6ДМ с боевым радиусом 250 км и 40Н6 с дальностью поражения до 400 км. Оба боеприпаса способные перехватывать гиперзвуковые цели.Тот факт, что украинские самолеты были сбиты на предельно малых высотах, позволяет предположить, что в этом случае использовались 40Н6, обладающие набором датчиков как раз для такой работы. Эта ракета может поражать цели даже в пяти метрах над землей: она поднимается в стратосферу, обеспечивая бортовому радары больший радиус обзора, а затем пикирует на предназначенный к уничтожению объект. Многие годы 40Н6 была самой дальнобойной зенитной ракетой в мире - до появления российского комплекса С-500, способного сбивать цели на дистанции в 500 километров.Уничтожение украинских самолетов еще раз продемонстрировало подавляющее превосходство России в небе, до этого не раз подтвержденное воздушными боями между российскими и украинскими истребителями (и даже дронами), закончившимися для ВСУ печально.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пво, россия, украина
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом сообщило 15 октября издание Militarywatch magazine
Были нейтрализованы два украинских самолета — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса "земля-воздух", в частности системой С-300В4.
Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные, а не колесные машины, что позволяет ей двигаться в порядках войск, которые она прикрывает от атаки с воздуха.
На вооружении С-300В4 стоит ряд ракет - в том числе 48Н6ДМ с боевым радиусом 250 км и 40Н6 с дальностью поражения до 400 км. Оба боеприпаса способные перехватывать гиперзвуковые цели.
Тот факт, что украинские самолеты были сбиты на предельно малых высотах, позволяет предположить, что в этом случае использовались 40Н6, обладающие набором датчиков как раз для такой работы. Эта ракета может поражать цели даже в пяти метрах над землей: она поднимается в стратосферу, обеспечивая бортовому радары больший радиус обзора, а затем пикирует на предназначенный к уничтожению объект. Многие годы 40Н6 была самой дальнобойной зенитной ракетой в мире - до появления российского комплекса С-500, способного сбивать цели на дистанции в 500 километров.
Уничтожение украинских самолетов еще раз продемонстрировало подавляющее превосходство России в небе, до этого не раз подтвержденное воздушными боями между российскими и украинскими истребителями (и даже дронами), закончившимися для ВСУ печально.