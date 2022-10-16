ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения - 16.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221016/1039779560.html
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения - 16.10.2022 Украина.ру
ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом сообщило 15 октября издание Militarywatch magazine
2022-10-16T12:18
2022-10-16T12:14
новости
пво
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101855/42/1018554204_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_52cd2c91c2b115328503c066a94355f5.jpg.webp
Были нейтрализованы два украинских самолета — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса "земля-воздух", в частности системой С-300В4.Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные, а не колесные машины, что позволяет ей двигаться в порядках войск, которые она прикрывает от атаки с воздуха.На вооружении С-300В4 стоит ряд ракет - в том числе 48Н6ДМ с боевым радиусом 250 км и 40Н6 с дальностью поражения до 400 км. Оба боеприпаса способные перехватывать гиперзвуковые цели.Тот факт, что украинские самолеты были сбиты на предельно малых высотах, позволяет предположить, что в этом случае использовались 40Н6, обладающие набором датчиков как раз для такой работы. Эта ракета может поражать цели даже в пяти метрах над землей: она поднимается в стратосферу, обеспечивая бортовому радары больший радиус обзора, а затем пикирует на предназначенный к уничтожению объект. Многие годы 40Н6 была самой дальнобойной зенитной ракетой в мире - до появления российского комплекса С-500, способного сбивать цели на дистанции в 500 километров.Уничтожение украинских самолетов еще раз продемонстрировало подавляющее превосходство России в небе, до этого не раз подтвержденное воздушными боями между российскими и украинскими истребителями (и даже дронами), закончившимися для ВСУ печально.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101855/42/1018554204_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_d829c7057a755f4767b1e3d1067b47f3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пво, россия, украина
Новости, ПВО, Россия, Украина

ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения

12:18 16.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом сообщило 15 октября издание Militarywatch magazine
Были нейтрализованы два украинских самолета — Су-27 и Су-24. Оба двигались на малых высотах, поднимаясь для запуска блоков ракет и снова снижаясь, прежде, чем были обстреляны российскими ракетными батареями класса "земля-воздух", в частности системой С-300В4.
Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет. Система использует гусеничные, а не колесные машины, что позволяет ей двигаться в порядках войск, которые она прикрывает от атаки с воздуха.
На вооружении С-300В4 стоит ряд ракет - в том числе 48Н6ДМ с боевым радиусом 250 км и 40Н6 с дальностью поражения до 400 км. Оба боеприпаса способные перехватывать гиперзвуковые цели.
Тот факт, что украинские самолеты были сбиты на предельно малых высотах, позволяет предположить, что в этом случае использовались 40Н6, обладающие набором датчиков как раз для такой работы. Эта ракета может поражать цели даже в пяти метрах над землей: она поднимается в стратосферу, обеспечивая бортовому радары больший радиус обзора, а затем пикирует на предназначенный к уничтожению объект. Многие годы 40Н6 была самой дальнобойной зенитной ракетой в мире - до появления российского комплекса С-500, способного сбивать цели на дистанции в 500 километров.
Уничтожение украинских самолетов еще раз продемонстрировало подавляющее превосходство России в небе, до этого не раз подтвержденное воздушными боями между российскими и украинскими истребителями (и даже дронами), закончившимися для ВСУ печально.
 
НовостиПВОРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:12Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели
13:57"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США
13:47Школьники из Энергодара поддержали российских военных
13:14Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин
13:04Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс
12:59На Украине снова звучит воздушная тревога
12:18ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
12:02МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
11:55"Зерновой сделке" приходит конец. Если она стала средством диверсионно-террористической войны против РФ
11:54Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными
11:48"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
11:39"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
11:28"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
11:07Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
11:06Российские военные помогли раненому украинскому пленному
10:45Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
10:40В Запорожской области задержали пособницу ВСУ
10:39Западная Украина за минувшую неделю
10:24Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
Лента новостейМолния