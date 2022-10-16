https://ukraina.ru/20221016/1039779163.html

"Зерновой сделке" приходит конец. Если она стала средством диверсионно-террористической войны против РФ

"Зерновой сделке" приходит конец. Если она стала средством диверсионно-террористической войны против РФ - 16.10.2022 Украина.ру

"Зерновой сделке" приходит конец. Если она стала средством диверсионно-террористической войны против РФ

Украина.ру, 16.10.2022

2022-10-16T11:55

2022-10-16T11:55

2022-10-16T11:55

эксклюзив

спецоперация

крымский мост

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517437_0:156:334:344_1920x0_80_0_0_71df364d11c00f07c730445fd0336da9.png.webp

Россия, похоже, близка к тому, чтобы разорвать "зерновую сделку", поскольку Запад и его киевские сателлиты не выполняют оговоренные условия. Как заявил президент России Владимир Путин, ввиду озвученной ФСБ информации о доставке морем взрывчатки через Болгарию для осуществления теракта на Крымском мосту, Москва может прекратить действие зернового коридора, по которому в ЕС экспортировалось продовольствие из украинских портов.Последнее предупреждение Путина"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем - но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Если выяснится, что зерновой коридор использовался для подготовки терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, но пока такой информации нет", - сказал Путин.Согласно данным ФСБ РФ, организаторы подрыва стратегического объекта использовали сложный маршрут доставки взрывчатки: сначала она вышла из Одессы в Болгарию, а оттуда через Армению и Грузию попала на российскую территорию. А ведь важнейшим (для России самым главным) условием сделки являлась строжайшая проверка судов при заходе из порта Одессы и выходе из него с целью недопущения провоза военных грузов. Российские спецслужбы, очевидно, имеют исчерпывающую информацию по поводу использования гуманитарного коридора в подобных целях. А произошедший теракт с гибелью мирных жителей – линия, краснее некуда. Адресатами слов Путина, видимо, являлись Киев и его западные покровители, которым дают шанс на прекращение таких действий. В случае отсутствия надлежащей реакции Москва уличит их в обмане, и тогда "зерновая сделка" будет аннулирована как источник диверсионно-террористической войны против РФ.Отметим, что июньским договоренностям в Стамбуле, открывшим экспорт продовольствия из одесских портов, предшествовала масштабная информационная кампания против России. Запад всячески пугал голодом чуть ли не библейского масштаба развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки, пытаясь настроить их против Москвы. При этом предложения вывозить продовольствие через Белоруссию или контролируемые РФ порты отметались по политическим соображениям. А именно санкции стали помехой для приобретения африканцами или латиноамериканцами необходимых им российского зерна и удобрений.Почему "зерновая сделка" была обманом для России и не является благом для простых украинцевВпрочем, на деле "зерновая сделка" была обманом со стороны Запада с самого начала. Россия согласилась на вывоз пшеницы, подсолнечника, кукурузы и других товаров, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Однако подавляющее большинство судов (87%) направились не в беднейшие страны, а в государства ЕС и другие места, которые к голодающим никак не относятся. Основными бенефициарами стали западные корпорации, спекулирующие продовольствием, частично украинские аграрные олигархи и чиновники Офиса президента. Так, согласно данным ООН, 65 из 88 судов с украинским зерном отправились именно в Европу, причем 70% вывозимого – пшеница и кукуруза, используемые в качестве фуража, на котором держатся фермерские хозяйства.По состоянию на конец сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из украинских портов, составил свыше 4 млн тон. В кулуарах украинской власти ходили слухи, что с каждого контракта чиновники Офиса Зеленского получали откат в размере 30-40 процентов от его общей стоимости. То есть, большие партии дорогой пшеницы из украинских хранилищ, необходимые населению, уходили за рубеж под видом кормового зерна, а власть имущие набивали себе карманы. Ну и, конечно, в большом выигрыше оказались мировые спекулянты продовольствием, которые благодаря контролю над его распределением смогли взвинтить цены, получив баснословную прибыль.Еще один немаловажный аспект - об интересах собственных гражданах киевское правительство абсолютно не позаботилось, распродав значительную часть урожая. Уже сейчас поговаривают о том, что в государственных резервах почти не осталось пшеницы. Изначально российская морская блокада сдерживала рост цен на муку, поскольку на внутреннем рынке наблюдался ее избыток. В июле – августе цены на муку увеличились, а в ряде регионов уже отмечается ее дефицит, особенно в сельской местности. Так, жители одного из сел Киевской области уже жаловались на то, что в местных магазинах и на рынках невозможно ее найти, поэтому приходится ее молоть самостоятельно.Учитывая, что урожай текущего года будет гораздо меньше, а украинские фермеры не смогут нормально вести хозяйство в условиях боевых действий, отсутствия электричества и всеобщей дороговизны, призрак голода будет более чем реален. Но теперь уже для Украины. Хотя понятно, что его испытают на себе далеко не все, во всяком случае не в Офисе президента и не в Конче Заспе, где живет большинство политиков и вип-чиновников.Украине придется уповать лишь на поставки готовой продукции со стороны западных "партнеров", которые, продадут ее втридорога и, возможно, даже выделят под это новые кредиты, дабы стимулировать у себя производство, вгоняя страну в очередные долги.Стратегия России: Запад исключат из посредничества путем договоренностей с ТурциейЧто же касается интересов РФ, то еще одним условием стамбульской сделки, которое так и не выполнили, являлось снятие ограничений с российского экспорта зерна и удобрений. Представители МИД России уже неоднократно отмечали, что мириться с подобным положением дел Москва не собирается. Поэтому в связи с истечением сроков соглашения возможность вывоза из украинских портов наверняка перекроют. Вместо этого Путин сможет договориться с Эрдоганом о том, чтобы Анкара стала посредником в российском экспорте. По мнению политолога Ивана Лизана Россия именно таким образом решит свою проблему без участия США и ЕС. Схема будет примерно следующей: из РФ зерно и прочее продовольствие переправят в Турцию, а уже оттуда – в развивающиеся страны. Оплата будет происходить через Турцию или Катар, последний может начать кредитовать покупателей российского зерна. Тем самым турки вновь заработают на продовольственном хабе, а РФ реализует сельхозпродукцию тем, кто в ней нуждается, попутно вытеснив Украину с рынков."Россия от такого развития событий получит следующие преимущества: начало полноценного экспорта урожая (зерна под 150 млн тонн), рост своего престижа среди стран Африки и Ближнего Востока, перспектива открытия новых рынков после, а также захвата тех рынков, где раньше была Украина. В политическом плане главное то, что зерно в бедные страны будут поставляться без какого-либо участия США и ЕС, а также ООН. Кроме того, Россия метит на место Украины как главного экспортёра подсолнечного масла, что, впрочем, логично после вхождения в состав РФ новых территорий (25% украинских площадей под подсолнечником и 22% его урожая в 2021 году). Но правительство планирует выделить 4,8 млрд рублей на развитие масличных: деньги распределят между 43 регионам, что позволит нарастить производство сои, рапса, подсолнечника и льна на 1,74 млн тонн. Прогнозный урожай подсолнечника в России по этому году – 15 млн тонн. На Украине в 2021 году собрали 14,9 млн тонн. 3,3 млн тонн с новых территорий в российском урожае и означает выход на 18,3 млн тонн подсолнечника. В общем, 20 млн тонн вполне посильная задача", - полагает Лизан.ВыводыРезюмируя вышеописанное, можно сделать следующие выводы:1. "Зерновую сделку" Россия расторгнет, поскольку Запад изначально пошел по пути обмана. Мало того, что он не сдержали обещаний по разблокировке российского сельскохозяйственного экспорта и вовсю спекулируют продовольствием вместо помощи бедным странам, так еще используют коридор в целях организации диверсионно-террористических актов против РФ. Это существенное основание для его сворачивания, но российский президент еще дает Киеву и его "партнерам" время одуматься.2. Зеленский и Ко, распродавая продовольствие и получая свою долю прибыли, совершенно не заботятся об интересах рядовых украинских граждан. Госрезервы фактически пустые, а в условиях уменьшения посевных площадей и урожая, возникнет дефицит продуктов питания, первые ростки которого уже наблюдается. Призрак голода в следующем году более чем реален.3. Россия уже ведет работу по организации продовольственного хаба с Турцией без посредничества стран Запада. Это гораздо выгодней, поскольку уберет излишние проволочки для экспортеров, позволит завоевать новые рынки, поставив продукцию реально нуждающимся в ней странам.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20221013/1039689612.html

https://ukraina.ru/20221012/1039633091.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виталий Диденко

Виталий Диденко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, спецоперация, крымский мост, теракт