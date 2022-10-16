https://ukraina.ru/20221016/1039779040.html

Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными

Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными - 16.10.2022 Украина.ру

Маск назвал свои усилия по деэскалации конфликта на Украине безуспешными

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter 15 октября признал, что его попытки добиться деэскалации конфликта на Украине не приносят результата

2022-10-16T11:54

2022-10-16T11:54

2022-10-16T11:54

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илон маск

владимир путин

деэскалация

украина

конфликт

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“Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно”, - написал он.Комментарий Маска стал ответом на публикацию другого пользователя социальной сети предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия основателя Tesla и SpaceX и обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине.В начале октября Маск изложил в соцсети свою версию завершения конфликта на Украине. По мнению бизнесмена, конфликт закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди других пунктов, которые может, по его мнению, включать мирное соглашение, предприниматель назвал нейтральный статус Украины и договоренность об обеспечении Крыма водой.Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ попросил Маска "отвалить". Пресс-служба Верховной Рады Украины ответила Маску: "Нет". Экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко написал под постом, что при заключении соглашения на таких условиях "Россия должна вернуть себе Аляску".В Кремле позитивно оценили предложения Маска. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие инициативы "разбиваются" о решение президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, "достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно", добавил Песков.Позднее издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера сообщило, что Маск якобы общался с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией плана по Украине. По словам Бреммера, Путин заявил Маску о готовности к переговорам с Киевом, но на условиях Москвы. Среди них — признание российского суверенитета над Крымом, Луганской и Донецкой Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины. Маск и Кремль опровергли данные Vice.

https://ukraina.ru/20221014/1039732345.html

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новости, илон маск, владимир путин, деэскалация, украина, конфликт