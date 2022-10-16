"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене - 16.10.2022 Украина.ру
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"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене - 16.10.2022 Украина.ру
"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и против гегемонизма и политики грубой силы
2022-10-16T11:48
2022-10-16T11:48
новости
съезд
пекин
кнр (китай)
си цзиньпин
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Выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине Си Цзиньпин отметил, что КНР решительно защищает беспристрастность и справедливость в международных отношениях.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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новости, съезд, пекин, кнр (китай), си цзиньпин
Новости, съезд, Пекин, КНР (Китай), Си Цзиньпин

"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене

11:48 16.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и против гегемонизма и политики грубой силы
Выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине Си Цзиньпин отметил, что КНР решительно защищает беспристрастность и справедливость в международных отношениях.
Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы.
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Си Цзиньпин
Председатель КНР
Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.
Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
08:34
В Пекине открылся XX съезд Компартии КитаяВ Доме народных собраний в Пекине утром 16 октября открылся двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая (КПК). Делегаты, представляющие все регионы КНР, определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство
 
НовостисъездПекинКНР (Китай)Си Цзиньпин
 
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