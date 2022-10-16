https://ukraina.ru/20221016/1039778918.html

"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене

"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене - 16.10.2022 Украина.ру

"Против политики грубой силы": председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и против гегемонизма и политики грубой силы

2022-10-16T11:48

2022-10-16T11:48

2022-10-16T11:48

новости

съезд

пекин

кнр (китай)

си цзиньпин

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Выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине Си Цзиньпин отметил, что КНР решительно защищает беспристрастность и справедливость в международных отношениях.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ukraina.ru/20221016/1039774509.html

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новости, съезд, пекин, кнр (китай), си цзиньпин