"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню - 16.10.2022 Украина.ру
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"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню - 16.10.2022 Украина.ру
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы
2022-10-16T11:39
2022-10-16T11:39
новости
кнр (китай)
тайвань
си цзиньпин
заявление
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По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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новости, кнр (китай), тайвань, си цзиньпин, заявление
Новости, КНР (Китай), Тайвань, Си Цзиньпин, заявление

"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню

11:39 16.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России В.Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем
Президент России В.Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы
Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности.
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
Си Цзиньпин
Председатель КНР
По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".
Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Закрытие IV Международного военно-технического форума Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 13:36
Американист ответил, разожгут ли США войну за ТайваньВойна вокруг Тайваня приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира, включая американскую экономику, поэтому США вряд ли в ней заинтересованы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
 
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