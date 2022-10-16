https://ukraina.ru/20221016/1039778691.html

"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню

"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню - 16.10.2022 Украина.ру

"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню

Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы

2022-10-16T11:39

2022-10-16T11:39

2022-10-16T11:39

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По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ukraina.ru/20220923/1039017524.html

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новости, кнр (китай), тайвань, си цзиньпин, заявление