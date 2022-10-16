https://ukraina.ru/20221016/1039778691.html
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню - 16.10.2022 Украина.ру
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы
2022-10-16T11:39
2022-10-16T11:39
2022-10-16T11:39
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кнр (китай)
тайвань
си цзиньпин
заявление
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По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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новости, кнр (китай), тайвань, си цзиньпин, заявление
Новости, КНР (Китай), Тайвань, Си Цзиньпин, заявление
"Не станем обещать отказаться от применения силы": Си Цзиньпин сделал важное заявление по Тайваню
Выступая с докладом на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы
Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности.
Си Цзиньпин
Председатель КНР
По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".
Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.