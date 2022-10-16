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"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России - 16.10.2022 Украина.ру
"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов 16 октября в своем телеграм-канале после отбитого наступления ВСУ предупредил всех украинских бойцов, которые "спешат сделать селфи на русской земле", что они к этой земле "будут прибиты"
2022-10-16T11:28
2022-10-16T11:28
2022-10-16T11:28
новости
кирилл стремоусов
всу
херсонская область
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"Там, где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян", — заявил он.Стремоусов отметил, что украинские подразделения на херсонском направлении были разбиты войсками под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского — командующего ВДВ.Накануне он сообщил, что армия России отразила попытку прорыва ВСУ на бериславском направлении Херсонской области, наступление украинской стороны полностью провалилось. По словам Стремоусова, ВСУ открыли массированный огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, мобильные группы на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались перерезать дорогу Дудчаны — Меловое, но российские артиллерия, минометы, авиация и другие подразделения отразили наступление.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, всу, херсонская область
Новости, Кирилл Стремоусов, ВСУ, Херсонская область
"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов 16 октября в своем телеграм-канале после отбитого наступления ВСУ предупредил всех украинских бойцов, которые "спешат сделать селфи на русской земле", что они к этой земле "будут прибиты"
"Там, где есть русский солдат, шансов нет даже у инопланетян", — заявил
он.
Стремоусов отметил, что украинские подразделения на херсонском направлении были разбиты войсками под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского — командующего ВДВ.
Накануне он сообщил, что армия России отразила попытку прорыва ВСУ на бериславском направлении Херсонской области, наступление украинской стороны полностью провалилось.
По словам Стремоусова, ВСУ открыли массированный огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, мобильные группы на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались перерезать дорогу Дудчаны — Меловое, но российские артиллерия, минометы, авиация и другие подразделения отразили наступление.