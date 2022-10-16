https://ukraina.ru/20221016/1039778223.html
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт - 16.10.2022 Украина.ру
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в интервью РИА Новости рассказал, какие задачи требуют скорейшего и безотлагательного решения на Запорожской АЭС
2022-10-16T11:07
2022-10-16T11:07
2022-10-16T11:07
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запорожская область
запорожская аэс
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россия
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По его словам, необходимо организовать новую схему вывода мощности, заменить в реакторах топливные элементы компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также заняться дальнейшей переработкой отработанного иностранного ядерного топлива.Второй важной профессиональной задачей для "Росэенергоатома", отметил эксперт, станет вопрос замены топлива в реакторах и дальнейшая судьба отработанного топлива компании Westinghousе."Еще одна задача – в ноябре 2021 года четыре реактора ЗАЭС были заполнены ядерным топливом компании Westinghousе шведского завода. Это огромная техническая задача – в этом, собственно, одна из причин того, что реакторы были выключены – кроме сотрудников ЗАЭС о свойствах и качестве этого топлива никто не извещен. По сообщениям властей Запорожской области, это топливо будет извлекаться и будут ставиться на место ТВС (тепловыделяющая сборка) "Росатома"… Это большой клубок вопросов – что дальше с этим топливом делать, какова его степень выгорания, ему в любом случае 5 лет "отлеживаться" в бассейнах выдержки. Мы с таким топливом не знакомы, а перерабатывать его надо, вероятно, нужно отдельную технологию разрабатывать… Это серьезный профессиональный вызов", - сказал Марцинкевич.Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Часть сотрудников МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, запорожская область, запорожская аэс, всу, обстрелы, россия, контроль
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в интервью РИА Новости рассказал, какие задачи требуют скорейшего и безотлагательного решения на Запорожской АЭС
По его словам, необходимо организовать новую схему вывода мощности, заменить в реакторах топливные элементы компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также заняться дальнейшей переработкой отработанного иностранного ядерного топлива.
Запорожская АЭС в 2015 году после подрыва ЛЭП (экстремистами в Херсонской области – ред.) перестала поставлять электроэнергию в Крым и до последнего времени входила в объединенную энергосистему Украины. Теперь "Росэнергоатом" должен получить задание – куда должна быть направлена эта электроэнергия. Вероятнее всего, придется переделывать схему вывода, чтобы электроэнергия уходила в Россию. Чтобы (АЭС – ред.) обеспечивала саму Запорожскую область, может быть, часть мощности уйдет Донецку с Луганском.
Борис Марцинкевич
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо"
Второй важной профессиональной задачей для "Росэенергоатома", отметил эксперт, станет вопрос замены топлива в реакторах и дальнейшая судьба отработанного топлива компании Westinghousе.
"Еще одна задача – в ноябре 2021 года четыре реактора ЗАЭС были заполнены ядерным топливом компании Westinghousе шведского завода. Это огромная техническая задача – в этом, собственно, одна из причин того, что реакторы были выключены – кроме сотрудников ЗАЭС о свойствах и качестве этого топлива никто не извещен. По сообщениям властей Запорожской области, это топливо будет извлекаться и будут ставиться на место ТВС (тепловыделяющая сборка) "Росатома"… Это большой клубок вопросов – что дальше с этим топливом делать, какова его степень выгорания, ему в любом случае 5 лет "отлеживаться" в бассейнах выдержки. Мы с таким топливом не знакомы, а перерабатывать его надо, вероятно, нужно отдельную технологию разрабатывать… Это серьезный профессиональный вызов", - сказал Марцинкевич.
Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Часть сотрудников МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.