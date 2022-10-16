Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт - 16.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221016/1039778223.html
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт - 16.10.2022 Украина.ру
Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в интервью РИА Новости рассказал, какие задачи требуют скорейшего и безотлагательного решения на Запорожской АЭС
2022-10-16T11:07
2022-10-16T11:07
новости
запорожская область
запорожская аэс
всу
обстрелы
россия
контроль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030814_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_683d623e5f91b5135d2d64f2505aba2e.jpg.webp
По его словам, необходимо организовать новую схему вывода мощности, заменить в реакторах топливные элементы компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также заняться дальнейшей переработкой отработанного иностранного ядерного топлива.Второй важной профессиональной задачей для "Росэенергоатома", отметил эксперт, станет вопрос замены топлива в реакторах и дальнейшая судьба отработанного топлива компании Westinghousе."Еще одна задача – в ноябре 2021 года четыре реактора ЗАЭС были заполнены ядерным топливом компании Westinghousе шведского завода. Это огромная техническая задача – в этом, собственно, одна из причин того, что реакторы были выключены – кроме сотрудников ЗАЭС о свойствах и качестве этого топлива никто не извещен. По сообщениям властей Запорожской области, это топливо будет извлекаться и будут ставиться на место ТВС (тепловыделяющая сборка) "Росатома"… Это большой клубок вопросов – что дальше с этим топливом делать, какова его степень выгорания, ему в любом случае 5 лет "отлеживаться" в бассейнах выдержки. Мы с таким топливом не знакомы, а перерабатывать его надо, вероятно, нужно отдельную технологию разрабатывать… Это серьезный профессиональный вызов", - сказал Марцинкевич.Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Часть сотрудников МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20221014/1039725368.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038030814_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_2ed6e254c39effd590b71bb5f0ceee2e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, запорожская аэс, всу, обстрелы, россия, контроль
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, ВСУ, обстрелы, Россия, контроль

Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт

11:07 16.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в интервью РИА Новости рассказал, какие задачи требуют скорейшего и безотлагательного решения на Запорожской АЭС
По его словам, необходимо организовать новую схему вывода мощности, заменить в реакторах топливные элементы компании Westinghousе на топливо "Росатома", а также заняться дальнейшей переработкой отработанного иностранного ядерного топлива.

Запорожская АЭС в 2015 году после подрыва ЛЭП (экстремистами в Херсонской области – ред.) перестала поставлять электроэнергию в Крым и до последнего времени входила в объединенную энергосистему Украины. Теперь "Росэнергоатом" должен получить задание – куда должна быть направлена эта электроэнергия. Вероятнее всего, придется переделывать схему вывода, чтобы электроэнергия уходила в Россию. Чтобы (АЭС – ред.) обеспечивала саму Запорожскую область, может быть, часть мощности уйдет Донецку с Луганском.

Борис Марцинкевич интервью
Борис Марцинкевич
Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо"
Второй важной профессиональной задачей для "Росэенергоатома", отметил эксперт, станет вопрос замены топлива в реакторах и дальнейшая судьба отработанного топлива компании Westinghousе.
"Еще одна задача – в ноябре 2021 года четыре реактора ЗАЭС были заполнены ядерным топливом компании Westinghousе шведского завода. Это огромная техническая задача – в этом, собственно, одна из причин того, что реакторы были выключены – кроме сотрудников ЗАЭС о свойствах и качестве этого топлива никто не извещен. По сообщениям властей Запорожской области, это топливо будет извлекаться и будут ставиться на место ТВС (тепловыделяющая сборка) "Росатома"… Это большой клубок вопросов – что дальше с этим топливом делать, какова его степень выгорания, ему в любом случае 5 лет "отлеживаться" в бассейнах выдержки. Мы с таким топливом не знакомы, а перерабатывать его надо, вероятно, нужно отдельную технологию разрабатывать… Это серьезный профессиональный вызов", - сказал Марцинкевич.
Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Часть сотрудников МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
14 октября, 10:18
"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и УкраинойГлава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что по результатам консультаций с Москвой и Киевом удалось "подойти ближе" к созданию безопасной зоны для Запорожской атомной электростанции. Об этом 14 октября он написал в своем Twitter
 
НовостиЗапорожская областьЗапорожская АЭСВСУобстрелыРоссияконтроль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
11:07Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
11:06Российские военные помогли раненому украинскому пленному
10:45Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
10:40В Запорожской области задержали пособницу ВСУ
10:39Западная Украина за минувшую неделю
10:24Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
10:22Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска
10:12"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта
10:05"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии
10:00"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков
09:49Четверть стран ЕС восстановили торговлю с РФ
09:38Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
09:27Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр
09:27Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
09:14Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ
09:10Посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий РФ на Украине - Bloomberg
09:00Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара
08:55Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
08:34В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая
Лента новостейМолния