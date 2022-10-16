Российские военные помогли раненому украинскому пленному - 16.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221016/1039778103.html
Российские военные помогли раненому украинскому пленному
Российские военные помогли раненому украинскому пленному - 16.10.2022 Украина.ру
Российские военные помогли раненому украинскому пленному
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному. Об этом рассказал командир медгруппы с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
2022-10-16T11:06
2022-10-16T11:06
пленный
всу
новости
медики
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101065/25/1010652559_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_a57b7419821947fcb92cfa1d3e4f8996.jpg
Медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил."Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - отметил военнослужащий.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101065/25/1010652559_218:0:2782:1923_1920x0_80_0_0_cca02e812e175e2b028f4711dead428f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пленный, всу, новости, медики, помощь
пленный, ВСУ, Новости, медики, помощь

Российские военные помогли раненому украинскому пленному

11:06 16.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНа блокпост Национальной гвардии Украины напали неизвестные
На блокпост Национальной гвардии Украины напали неизвестные - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному. Об этом рассказал командир медгруппы с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
Медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.

"Раненый пленный - его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", - сказал он.

По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил.
"Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - отметил военнослужащий.
 
пленныйВСУНовостимедикипомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28"Даже у инопланетян": Стремоусов заявил об отсутствии шансов против России
11:07Важно определить дальнейшую судьбу отработанного шведского топлива на Запорожской АЭС - эксперт
11:06Российские военные помогли раненому украинскому пленному
10:45Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
10:40В Запорожской области задержали пособницу ВСУ
10:39Западная Украина за минувшую неделю
10:24Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
10:22Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Артемовска
10:12"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта
10:05"Раковая опухоль": глава Китая назвал главную угрозу Коммунистической партии
10:00"Правда выходит наружу": итальянский политик обвинил Запад в атаках Северных потоков
09:49Четверть стран ЕС восстановили торговлю с РФ
09:38Ракета-носитель "Ангара" вывела на орбиту военный спутник
09:27Ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации Донецка - мэр
09:27Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
09:14Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ
09:10Посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий РФ на Украине - Bloomberg
09:00Сравнять с землей многоэтажки? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Марьинки и Угледара
08:55Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание
08:34В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая
Лента новостейМолния