https://ukraina.ru/20221016/1039778103.html

Российские военные помогли раненому украинскому пленному

Российские военные помогли раненому украинскому пленному - 16.10.2022 Украина.ру

Российские военные помогли раненому украинскому пленному

Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному. Об этом рассказал командир медгруппы с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости

2022-10-16T11:06

2022-10-16T11:06

2022-10-16T11:06

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Медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил."Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - отметил военнослужащий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пленный, всу, новости, медики, помощь