https://ukraina.ru/20221016/1039778103.html
Российские военные помогли раненому украинскому пленному
Российские военные помогли раненому украинскому пленному - 16.10.2022 Украина.ру
Российские военные помогли раненому украинскому пленному
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному. Об этом рассказал командир медгруппы с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
2022-10-16T11:06
2022-10-16T11:06
2022-10-16T11:06
пленный
всу
новости
медики
помощь
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Медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил."Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - отметил военнослужащий.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пленный, всу, новости, медики, помощь
пленный, ВСУ, Новости, медики, помощь
Российские военные помогли раненому украинскому пленному
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному. Об этом рассказал командир медгруппы с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
Медицинский пункт находится всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.
"Раненый пленный - его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", - сказал он.
По его словам, пленный боялся, извинялся и благодарил.
"Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - отметил военнослужащий.