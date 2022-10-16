В Запорожской области задержали пособницу ВСУ
Украинские боевики вербуют мирных жителей через социальные сети и мессенджеры. После этого они наносят ракетные удары по гражданским объектам, рассказала РИА Новости задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова
Она рассказала, что передавала боевикам координаты, в результате чего под артиллерийский удар попали общежитие и детский сад.
"Я в свое время сотрудничала с так называемым "Алладином", который давал мне задания – что нужно сделать, координаты каких зданий передать. Потом были прилеты. Был удар и по садику. Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно так же по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было", - сказала Якупова.
Якупова объяснила свои действия тем, что "заблудилась в своих взглядах". Она также сказала, что признает свою вину и в полной мере раскаивается.
По ее словам, украинские силовики привлекают к таким делам мирных граждан и это нельзя оправдывать.
"Человек, отвечая на какой-то даже безобидный вопрос, может не понять, и постепенно может быть затянут. Естественно, его действия преступны. При этом с той стороны я помощи не вижу, в то время как тут страдают мирные люди, которые готовы работать, жить в мире и приносить пользу Российской Федерации, а их используют обманным путем", - добавила она.
Она также сказала, что если бы была возможность, она попросила бы у вооруженных формирований Украины тишины и чтобы они прекратили боевые действия.
Еще один задержанный корректировщик из Каменки-Днепровской Никита Щедрин рассказал РИА Новости, что неизвестный ему человек, который представился украинским военным, связывался с ним по видеосвязи через мессенджер в Facebook* и тоже требовал от него координаты расположений, где находятся российские силовики.
"А по нам стреляли с того берега, с Никополя или с Марганца. Я и не пошел в армию, у меня трое детей. И против кого воевать? Против своих же людей, получается. Это бессмысленно. Если пойду, то дети останутся без кормильца и отца. Поэтому же я перестал общаться и сотрудничать (с куратором – ред.). Я почувствовал, что он хочет мной воспользоваться и подставить", - сказал Щедрин.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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