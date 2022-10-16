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В Запорожской области задержали пособницу ВСУ

В Запорожской области задержали пособницу ВСУ - 16.10.2022 Украина.ру

В Запорожской области задержали пособницу ВСУ

Украинские боевики вербуют мирных жителей через социальные сети и мессенджеры. После этого они наносят ракетные удары по гражданским объектам, рассказала РИА Новости задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова

2022-10-16T10:40

2022-10-16T10:40

2022-10-16T10:40

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Она рассказала, что передавала боевикам координаты, в результате чего под артиллерийский удар попали общежитие и детский сад.Якупова объяснила свои действия тем, что "заблудилась в своих взглядах". Она также сказала, что признает свою вину и в полной мере раскаивается.По ее словам, украинские силовики привлекают к таким делам мирных граждан и это нельзя оправдывать.Она также сказала, что если бы была возможность, она попросила бы у вооруженных формирований Украины тишины и чтобы они прекратили боевые действия.Еще один задержанный корректировщик из Каменки-Днепровской Никита Щедрин рассказал РИА Новости, что неизвестный ему человек, который представился украинским военным, связывался с ним по видеосвязи через мессенджер в Facebook* и тоже требовал от него координаты расположений, где находятся российские силовики.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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новости, задержанные, всу, украина, спецоперация