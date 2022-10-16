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Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация - 16.10.2022 Украина.ру
Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 16 октября в своем тeлеграм-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей
2022-10-16T10:45
2022-10-16T10:45
2022-10-16T10:45
новости
мобилизация
вячеслав володин
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Он добавил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель. По его словам, также важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами.Председатель Госдумы отметил, что приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них."Мимо проблем никто проходить не будет", - заверил он.Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, вячеслав володин
Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 16 октября в своем тeлеграм-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей
Он добавил, что мобилизация должна завершиться
в течение двух недель.
По его словам, также важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами.
"Если вы столкнулись с нарушениями - обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются", - написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них.
"Мимо проблем никто проходить не будет", - заверил он.
Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.