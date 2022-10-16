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Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация

Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация - 16.10.2022 Украина.ру

Володин сказал, когда должна завершиться частичная мобилизация

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 16 октября в своем тeлеграм-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей

2022-10-16T10:45

2022-10-16T10:45

2022-10-16T10:45

новости

мобилизация

вячеслав володин

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Он добавил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель. По его словам, также важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами.Председатель Госдумы отметил, что приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них."Мимо проблем никто проходить не будет", - заверил он.Частичную мобилизацию в РФ объявили указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, вячеслав володин