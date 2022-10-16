Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - 16.10.2022 Украина.ру
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Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - 16.10.2022 Украина.ру
Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики
Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики. Об этом 16 октября заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на 20-м съезде Коммунистической партии Китая
2022-10-16T10:24
2022-10-16T10:24
си цзиньпин
новости
китай
экономика
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"Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран", - сказал Си Цзиньпин.По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития.20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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си цзиньпин, новости, китай, экономика
Си Цзиньпин, Новости, Китай, экономика

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

10:24 16.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина во Французскую Республику
Рабочий визит президента РФ В.Путина во Французскую Республику - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики. Об этом 16 октября заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на 20-м съезде Коммунистической партии Китая
"Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран", - сказал Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития.

"Китай активно участвует в реформировании и строительстве системы глобального управления, придерживается истинной многосторонности, способствует демократизации международных отношений, а также тому, что глобальная система управления принимает более справедливое и рациональное направление", - подчеркнул он.

20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии.
Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
 
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