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Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики - 16.10.2022 Украина.ру

Лидер КНР заявил о стимулировании формирования мировой экономики

Китай придерживается верного направления экономической глобализации и стимулирует формирование открытой мировой экономики. Об этом 16 октября заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на 20-м съезде Коммунистической партии Китая

2022-10-16T10:24

2022-10-16T10:24

2022-10-16T10:24

си цзиньпин

новости

китай

экономика

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"Китай придерживается политики открытости внешнему миру, а также стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай всегда предлагал свое развитие в качестве новых возможностей для всего мира. Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, которая приносит пользу народам всех стран", - сказал Си Цзиньпин.По словам китайского лидера, Китай придерживается "правильного направления экономической глобализации", вместе с другими строит международную среду, которая благоприятствует развитию и культивирует новые драйверы мирового развития.20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

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си цзиньпин, новости, китай, экономика