Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы - 16.10.2022 Украина.ру
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Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы - 16.10.2022 Украина.ру
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
2022-10-16T09:27
2022-10-16T09:27
удары
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новости
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"Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал он.По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.
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удары, всу, новости
удары, ВСУ, Новости

Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы

09:27 16.10.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
"Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал он.
По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.
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