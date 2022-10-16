https://ukraina.ru/20221016/1039775428.html
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы - 16.10.2022 Украина.ру
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
2022-10-16T09:27
2022-10-16T09:27
2022-10-16T09:27
удары
всу
новости
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"Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал он.По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.
https://ukraina.ru/20220928/1039149977.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
удары, всу, новости
Украинские военные намеренно бьют по медчастям - командир медгруппы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор", передает 16 октября РИА Новости
"Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал он.
По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.