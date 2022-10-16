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В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая

В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая - 16.10.2022 Украина.ру

В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая

В Доме народных собраний в Пекине утром 16 октября открылся двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая (КПК). Делегаты, представляющие все регионы КНР, определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство

2022-10-16T08:34

2022-10-16T08:34

2022-10-16T08:40

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коммунистическая партия

си цзиньпин

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Для участия в съезде со всей страны в столицу съехались 2296 делегатов, которыми могли стать члены КПК, обладающие высокими идейно-политическими качествами, хорошим стилем работы, компетентные в обсуждении государственных дел и добившиеся выдающихся успехов.Съезд завершит работу 22 октября, за это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.После закрытия съезда состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Согласно устоявшейся традиции, он должен пройти на следующий день. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.Съезд является ключевым событием в политическом календаре КНР. Первый съезд КПК состоялся в год ее основания – в 1921 году, и тогда партия представляла собой лишь несколько отдельных "кружков" общей численностью чуть более 50 человек. На сегодняшний день Компартия Китая выросла в гиганта численностью 96,7 миллиона членов, управляющего всеми процессами в почти 1,5-миллиардной стране. Раньше съезды созывались с разными перерывами, а с 1977 года закрепилась практика проводить их каждые пять лет.

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

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новости, китай, пекин, съезд, коммунистическая партия, си цзиньпин