https://ukraina.ru/20221015/1039770492.html
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид" - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T13:30
2022-10-15T13:30
2022-10-15T13:30
новости
беспилотник
украина
россия
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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.Россия уже применяет эти беспилотники против укрепрайонов врага в Донбассе и по наступающим группировкам, но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники, отметил эксперт.Что касается поставок в ВС РФ обычных беспилотников, то к новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беспилотник, украина, россия
Новости, беспилотник, Украина, Россия
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.
Россия уже применяет эти беспилотники против укрепрайонов врага в Донбассе и по наступающим группировкам, но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники, отметил эксперт.
"Хотя благодаря их высокоточным системам наведения их можно использовать против зенитно-ракетных комплексов. У них есть вариант пассивного наведения, когда беспилотник наводится по лучу радиолокационными станциями", - указал Кнутов.
Что касается поставок в ВС РФ обычных беспилотников, то к новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить, заключил собеседник издания.