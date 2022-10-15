Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид" - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид" - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T13:30
2022-10-15T13:30
новости
беспилотник
украина
россия
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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.Россия уже применяет эти беспилотники против укрепрайонов врага в Донбассе и по наступающим группировкам, но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники, отметил эксперт.Что касается поставок в ВС РФ обычных беспилотников, то к новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, беспилотник, украина, россия
Новости, беспилотник, Украина, Россия

Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"

13:30 15.10.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : warfiles.ru
Читать в
На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.
Россия уже применяет эти беспилотники против укрепрайонов врага в Донбассе и по наступающим группировкам, но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники, отметил эксперт.
"Хотя благодаря их высокоточным системам наведения их можно использовать против зенитно-ракетных комплексов. У них есть вариант пассивного наведения, когда беспилотник наводится по лучу радиолокационными станциями", - указал Кнутов.
Что касается поставок в ВС РФ обычных беспилотников, то к новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
13:30Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"
13:26Стремоусов: линия фронта в Херсонской области не изменилась
12:56Военные строители сдали три жилых дома в Мариуполе
12:44Военный эксперт объяснил, что будет с уничтожением инфраструктуры Украины, когда США даст им ПВО
12:32"Желает нашей смерти": Жители Херсона рассказали о родных на службе в ВСУ
12:26Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине
12:21Чем закончилась нефтяная война с Россией, знают в Саудовской Аравии: Ищенко об угрозах от США
12:19Подполковник ФСБ Сергей Храпач рассказал, есть ли угроза подрыва "Турецкого потока"
12:06Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться
12:01Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по Белгороду
11:56Украину могут отключить за неуплату. Эксперты о демарше Илона Маска
11:34Американский обозреватель поставил Зеленского на место
11:25Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления
11:09Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине
10:54Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
10:44"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ
10:26Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию
10:16"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время
10:03Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
09:47Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
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