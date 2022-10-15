https://ukraina.ru/20221015/1039770492.html

Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"

Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид" - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, какую следующую цель в ВСУ выберет русская "Герань/Шахид"

На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T13:30

2022-10-15T13:30

2022-10-15T13:30

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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.Россия уже применяет эти беспилотники против укрепрайонов врага в Донбассе и по наступающим группировкам, но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники, отметил эксперт.Что касается поставок в ВС РФ обычных беспилотников, то к новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить, заключил собеседник издания.

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2022

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новости, беспилотник, украина, россия