Американский обозреватель поставил Зеленского на место - 15.10.2022 Украина.ру
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Американский обозреватель поставил Зеленского на место
Американский обозреватель поставил Зеленского на место - 15.10.2022 Украина.ру
Американский обозреватель поставил Зеленского на место
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права требовать от США предоставления материальной помощи. Такое мнение высказал 14 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
2022-10-15T11:34
2022-10-15T11:36
новости
владимир зеленский
сша
карлсон
военная помощь
киевский режим
ядерная война
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Показав фрагмент выступления главы киевского режима, в котором он перечислял необходимую ему многомиллиардную материальную помощь на те или иные цели, Карлсон раскритиковал его.Карлсон подчеркнул, что требования Зеленского особенно нелепы с учётом того, что американская экономика "деградирует". Он также упрекнул украинского президента в том, что он стремиться "затащить" США и весь Запад "в ядерную войну с Россией".В комментариях многие зрители телеканала согласились с Карлсоном.Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.
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новости, владимир зеленский, сша, карлсон, военная помощь, киевский режим, ядерная война
Новости, Владимир Зеленский, США, Карлсон, военная помощь, киевский режим, ядерная война

Американский обозреватель поставил Зеленского на место

11:34 15.10.2022 (обновлено: 11:36 15.10.2022)
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP / Richard Drew
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права требовать от США предоставления материальной помощи. Такое мнение высказал 14 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
Показав фрагмент выступления главы киевского режима, в котором он перечислял необходимую ему многомиллиардную материальную помощь на те или иные цели, Карлсон раскритиковал его.

Что? Какой-то ... иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой? … Мы ничего не должны этому парню!

Такер Карлсон
Обозреватель Fox News
Карлсон подчеркнул, что требования Зеленского особенно нелепы с учётом того, что американская экономика "деградирует". Он также упрекнул украинского президента в том, что он стремиться "затащить" США и весь Запад "в ядерную войну с Россией".
В комментариях многие зрители телеканала согласились с Карлсоном.
Утечка газа Северный поток
29 сентября, 12:05
The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводахОбозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАКарлсонвоенная помощькиевский режимядерная война
 
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Заголовок открываемого материала
11:34Американский обозреватель поставил Зеленского на место
11:25Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления
11:09Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине
10:54Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
10:44"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ
10:26Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию
10:16"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время
10:03Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
09:47Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
09:36Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике
09:25Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось
09:17СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
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