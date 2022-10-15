Американский обозреватель поставил Зеленского на место
11:34 15.10.2022 (обновлено: 11:36 15.10.2022)
© AP / Richard Drew
© AP / Richard Drew
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права требовать от США предоставления материальной помощи. Такое мнение высказал 14 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
Показав фрагмент выступления главы киевского режима, в котором он перечислял необходимую ему многомиллиардную материальную помощь на те или иные цели, Карлсон раскритиковал его.
Что? Какой-то ... иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой? … Мы ничего не должны этому парню!
Карлсон подчеркнул, что требования Зеленского особенно нелепы с учётом того, что американская экономика "деградирует". Он также упрекнул украинского президента в том, что он стремиться "затащить" США и весь Запад "в ядерную войну с Россией".
В комментариях многие зрители телеканала согласились с Карлсоном.
29 сентября, 12:05The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводахОбозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.