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Американский обозреватель поставил Зеленского на место

Американский обозреватель поставил Зеленского на место - 15.10.2022 Украина.ру

Американский обозреватель поставил Зеленского на место

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого права требовать от США предоставления материальной помощи. Такое мнение высказал 14 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе

2022-10-15T11:34

2022-10-15T11:34

2022-10-15T11:36

новости

владимир зеленский

сша

карлсон

военная помощь

киевский режим

ядерная война

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Показав фрагмент выступления главы киевского режима, в котором он перечислял необходимую ему многомиллиардную материальную помощь на те или иные цели, Карлсон раскритиковал его.Карлсон подчеркнул, что требования Зеленского особенно нелепы с учётом того, что американская экономика "деградирует". Он также упрекнул украинского президента в том, что он стремиться "затащить" США и весь Запад "в ядерную войну с Россией".В комментариях многие зрители телеканала согласились с Карлсоном.Накануне президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С января 2021 года Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на 18,2 миллиарда долларов, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 миллиарда.

https://ukraina.ru/20220929/1039204853.html

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новости, владимир зеленский, сша, карлсон, военная помощь, киевский режим, ядерная война