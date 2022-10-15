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Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе

Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру

Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе

Весной, когда в Мариуполе ещё шли бои, жители города неохотно общались с представителями СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:00

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По словам Кирка, жители Мариуполя, жившие в подвалах без "воды, еды, света, связи, денег", очень неохотно с ним общались, "говорили только самые смелые или самые старые".По словам Кирка, они боялись "пыток, репрессий и всей той жизни", которая была при киевском режиме. Это была очень репрессивная атмосфера, указал журналист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220918/1038831475.html

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2022

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новости, корреспонденты, донбасс, чили, венесуэла, "азов", мариуполь, спецоперация, киевский режим