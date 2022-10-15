Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру
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Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе
Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе - 15.10.2022 Украина.ру
Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе
Весной, когда в Мариуполе ещё шли бои, жители города неохотно общались с представителями СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-15T08:00
2022-10-15T08:00
новости
корреспонденты
донбасс
чили
венесуэла
"азов"
мариуполь
спецоперация
киевский режим
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По словам Кирка, жители Мариуполя, жившие в подвалах без "воды, еды, света, связи, денег", очень неохотно с ним общались, "говорили только самые смелые или самые старые".По словам Кирка, они боялись "пыток, репрессий и всей той жизни", которая была при киевском режиме. Это была очень репрессивная атмосфера, указал журналист.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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новости, корреспонденты, донбасс, чили, венесуэла, "азов", мариуполь, спецоперация, киевский режим
Новости, корреспонденты, Донбасс, Чили, Венесуэла, "Азов", Мариуполь, Спецоперация, киевский режим

Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе

08:00 15.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Весной, когда в Мариуполе ещё шли бои, жители города неохотно общались с представителями СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
По словам Кирка, жители Мариуполя, жившие в подвалах без "воды, еды, света, связи, денег", очень неохотно с ним общались, "говорили только самые смелые или самые старые".

Большинство не хотело. Я спрашивал, почему. Кто это сделал? Кто разрушил дома? Почему сожжённые здания? Обычно они говорили: "Я не знаю, я был в подвале и ничего не видел". … Постепенно так начала проявляться правда, это было много голосов, которые говорили, из народа, это не официальные версии, это то, что люди рассказывали. Да, они боялись "Азова"*, его бойцов и агентов в освобожденном Мариуполе

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
По словам Кирка, они боялись "пыток, репрессий и всей той жизни", которая была при киевском режиме. Это была очень репрессивная атмосфера, указал журналист.
Раненый Алехандро Кирк
18 сентября, 04:03
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.руЧилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
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