Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе
Весной, когда в Мариуполе ещё шли бои, жители города неохотно общались с представителями СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
По словам Кирка, жители Мариуполя, жившие в подвалах без "воды, еды, света, связи, денег", очень неохотно с ним общались, "говорили только самые смелые или самые старые".
Большинство не хотело. Я спрашивал, почему. Кто это сделал? Кто разрушил дома? Почему сожжённые здания? Обычно они говорили: "Я не знаю, я был в подвале и ничего не видел". … Постепенно так начала проявляться правда, это было много голосов, которые говорили, из народа, это не официальные версии, это то, что люди рассказывали. Да, они боялись "Азова"*, его бойцов и агентов в освобожденном Мариуполе
По словам Кирка, они боялись "пыток, репрессий и всей той жизни", которая была при киевском режиме. Это была очень репрессивная атмосфера, указал журналист.
18 сентября, 04:03Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.руЧилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.