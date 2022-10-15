https://ukraina.ru/20221015/1039756159.html

Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО

Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО - 15.10.2022 Украина.ру

Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО

Добровольцев военной операции и бойцов Донбасса прировняли к военнослужащим России, поэтому они теперь являются официально защитниками Родины со всеми документами, льготами и выплатами, сказал командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру

2022-10-15T06:30

2022-10-15T06:30

2022-10-15T06:30

новости

добровольцы

сво

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Президент России Владимир Путин ранее поручил приравнять правовой статус добровольцев военной операции и бойцов Донбасса к военнослужащим России.По его мнению, "если человек работает на благо Родины, если человек что-то созидает на благо Родины, если человек защищает Родину – он имеет право голоса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039678114.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы, сво