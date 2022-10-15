https://ukraina.ru/20221015/1039756159.html
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО - 15.10.2022 Украина.ру
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО
Добровольцев военной операции и бойцов Донбасса прировняли к военнослужащим России, поэтому они теперь являются официально защитниками Родины со всеми документами, льготами и выплатами, сказал командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T06:30
2022-10-15T06:30
2022-10-15T06:30
новости
добровольцы
сво
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Президент России Владимир Путин ранее поручил приравнять правовой статус добровольцев военной операции и бойцов Донбасса к военнослужащим России.По его мнению, "если человек работает на благо Родины, если человек что-то созидает на благо Родины, если человек защищает Родину – он имеет право голоса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039678114.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы, сво
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО
Добровольцев военной операции и бойцов Донбасса прировняли к военнослужащим России, поэтому они теперь являются официально защитниками Родины со всеми документами, льготами и выплатами, сказал командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру