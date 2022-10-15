Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО - 15.10.2022 Украина.ру
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Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО - 15.10.2022 Украина.ру
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО
Добровольцев военной операции и бойцов Донбасса прировняли к военнослужащим России, поэтому они теперь являются официально защитниками Родины со всеми документами, льготами и выплатами, сказал командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
2022-10-15T06:30
2022-10-15T06:30
новости
добровольцы
сво
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Президент России Владимир Путин ранее поручил приравнять правовой статус добровольцев военной операции и бойцов Донбасса к военнослужащим России.По его мнению, "если человек работает на благо Родины, если человек что-то созидает на благо Родины, если человек защищает Родину – он имеет право голоса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039678114.html
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новости, добровольцы, сво
Новости, добровольцы, СВО

Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну - Ратибор ГБР про добровольцев СВО

06:30 15.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Добровольцев военной операции и бойцов Донбасса прировняли к военнослужащим России, поэтому они теперь являются официально защитниками Родины со всеми документами, льготами и выплатами, сказал командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса Ратибор ГБР в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин ранее поручил приравнять правовой статус добровольцев военной операции и бойцов Донбасса к военнослужащим России.
Нас уравняли, мы теперь не странные парни, которые бегают на войну, мы теперь защитники Родины официально – со всеми документами, со всеми льготами, со всеми выплатами. Это еще нужно всё выбить у бюрократической системы.
Ратибор ГБР
командир 20-го БАРСа "Гром" Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, "если человек работает на благо Родины, если человек что-то созидает на благо Родины, если человек защищает Родину – он имеет право голоса".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:36
Дорога на войну. Из Москвы в Донецк через Ростов — из мирной жизни в ратные будни
 
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