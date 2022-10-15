https://ukraina.ru/20221015/1039733104.html

Автор телеграм-канала "Южный ветер" о том, как оценить эффективность ударов РФ по инфраструктуре Украины

Автор телеграм-канала "Южный ветер" о том, как оценить эффективность ударов РФ по инфраструктуре Украины - 15.10.2022 Украина.ру

Автор телеграм-канала "Южный ветер" о том, как оценить эффективность ударов РФ по инфраструктуре Украины

Чтобы реально оценить эффективность ракетных ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины, нужно собрать и проанализировать большое количество информации, которую украинское руководство усиленно скрывает, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру

2022-10-15T05:15

2022-10-15T05:15

2022-10-15T05:15

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, если объект не поражен первым ударом, то он может быть снова подан на поражение после доразведки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039685914.html

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