https://ukraina.ru/20221015/1039727639.html

"Очень кушать хочется". Что происходит на продовольственном рынке Украины

"Очень кушать хочется". Что происходит на продовольственном рынке Украины - 15.10.2022 Украина.ру

"Очень кушать хочется". Что происходит на продовольственном рынке Украины

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:36

2022-10-15T06:36

2022-10-15T06:37

иван лизан

эксклюзив

украина

продовольствие

продукты

цены

ввп

птицеводство

животноводство

ес

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Украинский рынок продуктов питания претерпевает драматические изменения: рост цен становится неконтролируемым, что ввергает в шок граждан не меньше, чем веерные отключения. Цены на продукты питания в гривнах постепенно подбираются к российским с той поправкой, что российский ВВП на душу населения по покупательной способности по итогам 2021 года в 2,15 раз превышает украинский.К сентябрю 2022 года по сравнению с сентябрём 2021 года подорожали: овощи на 84,8%, фрукты на 45,9%, рыба и рыбопродукты на 40,7%, хлеб и хлебопродукты на 36,6%, макароны на 31%, безалкогольные напитки на 29,8%, сахар на 26,8%, масло сливочное на 25,9%, сыр и творог на 23,3%, молоко на 19,4%. Наименьший рост — на 10,1 и 14,2% соответственно — был зафиксирован на подсолнечное масло с яйцами.Причин столь драматично подорожания несколько.Во-первых, Киев лишился контроля над частью территории, специализировавшейся на выращивании овощей и фруктов. Вошедшие в состав России четыре новых региона — даже без учёта ЛНР и ДНР, которые не остались вне поля зрения Укрстата — производили 1,9 млн тонн овощей. Только Херсонская область ежегодно производила 1,2 млн тонн овощей. Заменить их на внутреннем рынке нечем. Аналогичная история и с фруктами. И если до 2022 года в сезон цены на овощи и фрукты снижались — недаром лето считается дефляционным периодом, — то этим летом они только росли.Рыба и рыбопродукты — третья рекордно подорожавшая группа товаров — подорожала в силу сразу двух факторов. Во-первых, Херсонская и Запорожская области — крупные производители речной рыбы — перешли в состав России, а боевые действия в целом не способствуют ловле рыбы, особенно когда вниз по течению Днепра сносит горящие баржи с украинским десантом. Во-вторых, Киев остался без выхода к Азовскому морю, ставшего внутренним морем России. В-третьих, Украина лишилась доступа к Чёрному морю и мировому океану. В море ловили морскую рыбу, а из мирового океана поступала импортная рыба, в том числе из России. Российскую рыбу, например, перерабатывали в Одесской области.Подорожавшие хлеб и хлебопродукты уже лежат скорее на совести киевской власти, а не России. От рекордного урожая прошлого года Украина в рамках зерновой сделки избавилась, а новый урожай (он в 2 раза хуже прошлогоднего) вывезут без оглядки на потребности внутреннего рынка. Как итог — общий рост цен на зерновые. И это без учёта того факта, что ¾ продовольственной пшеницы прошлогоднего урожая Украина успела вывезти ещё в октябре, задолго до начала СВО. После Украина уже импортировала муку из Турции.Схожая причина подорожания и у макарон. Дешёвые макароны — из мягких сортов пшеницы — подорожали из-за вывоза продовольственной пшеницы. Дорогие — из твёрдых сортов пшеницы — подорожали из-за закрытия портов, через которые ввозилась такая пшеница из ЕС.Безалкогольные напитки взмыли в ценовую высь из-за подорожавшего сахара, причиной чего стало нежелание Киева покупать газ напрямую у России, а импортировать его по схеме виртуального реверса из ЕС. Нет энергии — нет переработки свекловичного сахара, который замещают тростниковым.Производство масла, сыра и творога так же пострадало из-за боевых действий. Несколько крупных молочных заводов закрылись, из-за удорожания топлива выросли логистические издержки — ¾ украинских коров проживают в личных подсобных хозяйствах, — да и сложности с импортом пальмового масла, которым активно разбавляют украинскую "молочку", никуда не делись. В общем, подорожало молоко — основа для всей "молочки" — подорожало всё остальное. СВО сократит производство молока на Украине примерно на 1,2 млн тонн.Кроме того, украинская аграрная "сверхдержава" зависит от поставок готовых продуктов питания из ЕС, Белоруссии и России. Две последних стали государствами-агрессорами, а ЕС накрыли дороговизна топлива и удобрений. Подвела даже Польша, поставлявшая овощи: там случился неурожай, поэтому подстраховать подшефную территорию Варшава не смогла — цены в закупке выросли вдвое.Как итог — подорожал импорт. К слову, в 2021 году импорт молочных продуктов Украиной вырос сразу на 20%, сыров — на 21%, а куриные яйца впервые за 30 лет пришлось ввозить из Белоруссии. К слову, молочки и сыров из ЕС Украина в прошлом году ввезла почти на 600 млн долларов.В общем, продукты питания подорожали из-за целой совокупности факторов: утраты территорий, бесконтрольного экспорта зерна, логистических сбоев и закрытия портов, а также удорожая импортируемых продуктов питания в ЕС и просадки курса гривны из-за эмиссии.Но текущее подорожание — это только начало. Как видно, лидерами стали продукты растениеводства. Впереди жесточайший кризис в животноводстве.Легче всего его проиллюстрировать на примере курятины и яиц. Если яйца летом стоили по 30 гривен за десяток, то к октябрю доросли до 40 гривен за десяток, а в крупных городах взяли отметку в 65–70 гривен. Причиной такого подорожания были подорожавшие корма и боевые действия (минус 25–30% производства яиц, включая 17% мощностей в 4 новых регионах России). Но вскоре птицеводческие хозяйства накроют последствия веерных отключений электроэнергии.Птицеводство чрезвычайно зависит от стабильного электроснабжения на каждом этапе производства.У "Мироновского хлебопродукта" 17 инкубационных машин, каждая из которых вмещает по 115 тыс. яиц. Спустя полчаса после прекращения подачи электроэнергии начинается гибель эмбрионов. Проще говоря, полчаса нет электроснабжения и МХП придётся выбросить почти 2 млн инкубационного яйца.В зоне выращивания птицы критически важны вентиляция (она там принудительная) и обогрев (цыплятам нельзя перемерзать) и освещение (от него зависит активность птицы, влияющая на скорость набора веса), а также системы поения и кормления. Только на Мироновской птицефабрике в Черкасской области выращивается 800 тыс. голов птицы. Для бройлеров необходимо поддерживать необходимый микроклимат на протяжении 45 дней. Для куриц-несушек и того больше: они нестись начинают в полгода, и несутся ещё год.И это, не говоря уже о подготовке кормов, мытье и обеззараживании птичников, работе убойного цеха и линий по переработке/упаковке продукции.Поэтому даже веерные отключения, не говоря уже о гипотетическом блекауте, который висит на Украиной словно Дамоклов меч, могут если не убить птицеводство, то нанести ему колоссальный вред. А курятина на постсоветском пространстве является самым доступным источником животного белка.Итак, какие выводы можно сделать?Во-первых, вместе с энергетической бедностью Украина постепенно погружается в голод, вызванный как дефицитом продовольствия, так и его удорожанием. Для понимания: ещё в 2021 году в стране голодали свыше 1 млн человек, а недоедали — 10 млн человек. Впереди у украинского АПК второй виток жесточайшего кризиса и перестройки. Если Киев не озаботится перестройкой с/х и перехода от экспорта к обеспечению внутренних потребностей, то удар по населению будет ещё сильнее.Во-вторых, пример Украины показывает, что аграрная сверхдержава — это страна, которая может обеспечить своё население продуктами питания, а не завалить мировой рынок зерном и подсолнечным маслом, импортируя оттуда готовые продукты.В-третьих, СВО явно перешла в борьбу на истощение и пока толстый сохнет, худой сдохнет. И чтобы этого не случилось России нужно в кратчайшие сроки перезапускать АПК на освобождённых территориях, создавая избыточные мощности с прицелом на последующее обеспечение потребностей населения на других территориях постУкраины. Иначе есть ненулевые шансы на повторение нового Голодомора.

https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html

https://ukraina.ru/20220716/1036464406.html

https://ukraina.ru/20220524/1034014281.html

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2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

иван лизан, эксклюзив, украина, продовольствие, продукты, цены, ввп, птицеводство, животноводство, ес, белоруссия, россия