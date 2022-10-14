Путин не видит необходимости переговоров с Байденом - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом - 14.10.2022 Украина.ру
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября ответил на вопрос о возможности встречи с американским лидером Джо Байденом
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:03
новости
владимир путин
джо байден
переговоры
россия
сша
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Ранее Байден заявил, что не исключает переговоров с Путиным, однако говорить он готов лишь о заключенных.Российский президент отметил, что не видит в настоящий момент необходимости говорить с Байденом."Не вижу необходимости пока, честно говоря. Нет платформы для каких-либо переговоров", - сказал Путин. По его словам, вопрос с его возможной поездкой на саммит G20 еще не решен.
https://ukraina.ru/20221014/1039717105.html
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новости, владимир путин, джо байден, переговоры, россия, сша
Новости, Владимир Путин, Джо Байден, переговоры, Россия, США

Путин не видит необходимости переговоров с Байденом

16:03 14.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября ответил на вопрос о возможности встречи с американским лидером Джо Байденом
Ранее Байден заявил, что не исключает переговоров с Путиным, однако говорить он готов лишь о заключенных.
Российский президент отметил, что не видит в настоящий момент необходимости говорить с Байденом.
"Не вижу необходимости пока, честно говоря. Нет платформы для каких-либо переговоров", - сказал Путин.
По его словам, вопрос с его возможной поездкой на саммит G20 еще не решен.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
06:45
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на УкраинеКонфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
 
НовостиВладимир ПутинДжо БайденпереговорыРоссияСША
 
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