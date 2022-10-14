https://ukraina.ru/20221014/1039754010.html

Путин не видит необходимости переговоров с Байденом

Путин не видит необходимости переговоров с Байденом - 14.10.2022 Украина.ру

Путин не видит необходимости переговоров с Байденом

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября ответил на вопрос о возможности встречи с американским лидером Джо Байденом

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:03

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владимир путин

джо байден

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Ранее Байден заявил, что не исключает переговоров с Путиным, однако говорить он готов лишь о заключенных.Российский президент отметил, что не видит в настоящий момент необходимости говорить с Байденом."Не вижу необходимости пока, честно говоря. Нет платформы для каких-либо переговоров", - сказал Путин. По его словам, вопрос с его возможной поездкой на саммит G20 еще не решен.

https://ukraina.ru/20221014/1039717105.html

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новости, владимир путин, джо байден, переговоры, россия, сша