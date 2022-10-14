https://ukraina.ru/20221014/1039754010.html
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом - 14.10.2022 Украина.ру
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября ответил на вопрос о возможности встречи с американским лидером Джо Байденом
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:03
новости
владимир путин
джо байден
переговоры
россия
сша
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Ранее Байден заявил, что не исключает переговоров с Путиным, однако говорить он готов лишь о заключенных.Российский президент отметил, что не видит в настоящий момент необходимости говорить с Байденом."Не вижу необходимости пока, честно говоря. Нет платформы для каких-либо переговоров", - сказал Путин. По его словам, вопрос с его возможной поездкой на саммит G20 еще не решен.
https://ukraina.ru/20221014/1039717105.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, джо байден, переговоры, россия, сша
Новости, Владимир Путин, Джо Байден, переговоры, Россия, США
Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 октября ответил на вопрос о возможности встречи с американским лидером Джо Байденом