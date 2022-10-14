Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039742840.html
Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов
Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов - 14.10.2022 Украина.ру
Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов
Российская армия нанесла очередные удары по объектам военного управления и инфраструктуры Украины, сообщает 14 октября Министерство обороны РФ
2022-10-14T14:19
2022-10-14T14:19
новости
минобороны
киевская область
харьковская область
львовская область
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/69/1034066935_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_c0643e50c6c6a857e0759d487c73796d.jpg
Отмечается, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.Также в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики. Ранее, 10 и 11 октября РФ нанесла массированные удары по украинской инфраструктуре. Это стало ответом на теракт, осуществленный украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября. Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
https://ukraina.ru/20221013/1039650665.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/69/1034066935_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_031355965deda231c59e41ef3a39c2d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, киевская область, харьковская область, львовская область, россия, украина, спецоперация
Новости, Минобороны, Киевская область, Харьковская область, Львовская область, Россия, Украина, Спецоперация

Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов

14:19 14.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия нанесла очередные удары по объектам военного управления и инфраструктуры Украины, сообщает 14 октября Министерство обороны РФ
Отмечается, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Также в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.
Ранее, 10 и 11 октября РФ нанесла массированные удары по украинской инфраструктуре. Это стало ответом на теракт, осуществленный украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября.
Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 04:30
Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУНе исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
 
НовостиМинобороныКиевская областьХарьковская областьЛьвовская областьРоссияУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин рассказал о ракете "Искандер-М"
16:34Путин ответил, жалеет ли он о решении начать спецоперацию
16:30Новый СМЕРШ и новый "Нюрнберг". Как бороться с государственным терроризмом киевского режима
16:28Путин призвал давать действиям беженцев от мобилизации правовую оценку
16:26"Полный бред": Путин возмутился штрафом за украинскую музыку
16:25СБУ поймала под Харьковом 18-летнего "приспешника врага"
16:20Россия благодарна Эрдогану - Путин
16:17Путин рассказал, будет ли уничтожена Украина
16:17Иван Коновалов: Россия запустила цунами, которое смоет с фронта натовское оружие и суетящиеся ВСУ
16:15"Пропало желание": Путин объяснил, когда Украина отказалась от переговоров
16:10"Опасный шаг": Путин описал, что будет, если Запад введет войска на Украину
16:09Переговоры и "зерновая сделка", наводчики, дорогие яйца. Главное на Украине на 16:00 14 октября
16:04Путин назвал срок завершения мобилизации
16:03Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
16:03Путин не видит необходимости переговоров с Байденом
15:53Уничтожение инфраструктуры Украины: Алёхин описал, как действуют "Калибры"
15:50Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
15:3460 лет Карибскому кризису. Теперь ситуация повторяется на Украине
15:15Всеволод Шимов о введении режима повышенной террористической опасности в Белоруссии
15:02Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится
Лента новостейМолния