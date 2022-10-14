Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов
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Российская армия нанесла очередные удары по объектам военного управления и инфраструктуры Украины, сообщает 14 октября Министерство обороны РФ
Отмечается, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Также в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.
Ранее, 10 и 11 октября РФ нанесла массированные удары по украинской инфраструктуре. Это стало ответом на теракт, осуществленный украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября.
Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
Вчера, 04:30Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУНе исключено, что уже несколько тысяч поляков, переодетых в форму ВСУ, принимают сейчас участие в боевых действиях на Украине, однако, пока Россия этого не докажет, такие утверждения останутся не более, чем слухами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов