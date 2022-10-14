https://ukraina.ru/20221014/1039742840.html

Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов

Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов - 14.10.2022 Украина.ру

Арсенал под Львовом, объекты под Киевом и Харьковом: Минобороны РФ раскрыло детали новых ударов

Российская армия нанесла очередные удары по объектам военного управления и инфраструктуры Украины, сообщает 14 октября Министерство обороны РФ

2022-10-14T14:19

2022-10-14T14:19

2022-10-14T14:19

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Отмечается, что ракетами морского базирования был нанесен удар по арсеналу в Бродах Львовской области, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.Также в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики. Ранее, 10 и 11 октября РФ нанесла массированные удары по украинской инфраструктуре. Это стало ответом на теракт, осуществленный украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября. Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.

https://ukraina.ru/20221013/1039650665.html

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новости, минобороны, киевская область, харьковская область, львовская область, россия, украина, спецоперация