Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье - 14.10.2022 Украина.ру
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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье - 14.10.2022 Украина.ру
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
Руководитель подконтрольной киевскому режиму Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела оккупированного ВСУ города Запорожье были поражены объекты инфраструктуры. Об этом он написал 14 октября в своём Telegram-канале
2022-10-14T11:47
2022-10-14T11:47
спецоперация
ракетный удар
инфраструктура
запорожье
новости
с-300
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По утверждению Старуха, удар был нанесён ракетами С-300.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
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спецоперация, ракетный удар, инфраструктура, запорожье, новости, с-300
Спецоперация, ракетный удар, инфраструктура, Запорожье, Новости, С-300

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье

11:47 14.10.2022
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : ДСНС / Telegram
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Руководитель подконтрольной киевскому режиму Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела оккупированного ВСУ города Запорожье были поражены объекты инфраструктуры. Об этом он написал 14 октября в своём Telegram-канале
По утверждению Старуха, удар был нанесён ракетами С-300.

Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет

Александр Старух
Глава Запорожской обладминистрации
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.
Сумы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:07
В Сумской области разрушены объекты критической инфраструктуры – властиВ двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за артиллерийского удара, сообщает 12 октября глава администрации региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях
Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
 
Спецоперацияракетный ударинфраструктураЗапорожьеНовостиС-300
 
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