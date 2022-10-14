https://ukraina.ru/20221014/1039730280.html
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье - 14.10.2022 Украина.ру
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
Руководитель подконтрольной киевскому режиму Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела оккупированного ВСУ города Запорожье были поражены объекты инфраструктуры. Об этом он написал 14 октября в своём Telegram-канале
2022-10-14T11:47
2022-10-14T11:47
2022-10-14T11:47
спецоперация
ракетный удар
инфраструктура
запорожье
новости
с-300
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По утверждению Старуха, удар был нанесён ракетами С-300.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.
https://ukraina.ru/20221012/1039648070.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, ракетный удар, инфраструктура, запорожье, новости, с-300
Спецоперация, ракетный удар, инфраструктура, Запорожье, Новости, С-300
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
Руководитель подконтрольной киевскому режиму Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела оккупированного ВСУ города Запорожье были поражены объекты инфраструктуры. Об этом он написал 14 октября в своём Telegram-канале
По утверждению Старуха, удар был нанесён ракетами С-300.
Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет
Александр Старух
Глава Запорожской обладминистрации
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.
Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.