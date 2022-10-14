https://ukraina.ru/20221014/1039730280.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье - 14.10.2022 Украина.ру

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье

Руководитель подконтрольной киевскому режиму Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела оккупированного ВСУ города Запорожье были поражены объекты инфраструктуры. Об этом он написал 14 октября в своём Telegram-канале

2022-10-14T11:47

2022-10-14T11:47

2022-10-14T11:47

спецоперация

ракетный удар

инфраструктура

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новости

с-300

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По утверждению Старуха, удар был нанесён ракетами С-300.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 предназначается для стрельбы по баллистическим ракетам и самолётам противника; его максимальная дальность стрельбы составляет 300 километров.Эксперты отмечают, что ЗРК С-300 также может быть использован для стрельбы по наземным целям.

https://ukraina.ru/20221012/1039648070.html

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2022

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спецоперация, ракетный удар, инфраструктура, запорожье, новости, с-300