По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039728603.html
По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом - 14.10.2022 Украина.ру
По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
США, как и во времена Карибского кризиса, проявляют "патологическое" нежелание признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов. Об этом заявил заявил РИА Новости 14 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
2022-10-14T11:19
2022-10-14T11:19
новости
сергей рябков
кризис
сша
американская гегемония
хрущев
джон кеннеди
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/66/1033086621_0:0:760:428_1920x0_80_0_0_f634552c4a67487996e75ca83b0efb49.jpg
Он указал, что аналогия между нынешней ситуацией и Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законную озабоченность нашей страны, связанную с прямыми угрозами для её безопасности.Российский дипломат напомнил, что шестьдесят лет назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал, что не будет нападать на Кубу и вывел американские ракеты из Турции, а Москва вернула доставленные ранее на остров советские ракеты.
https://ukraina.ru/20220117/1033083374.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103308/66/1033086621_0:0:760:570_1920x0_80_0_0_31ae57783114e6df13139d2bccd3549c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей рябков, кризис, сша, американская гегемония, хрущев, джон кеннеди, куба
Новости, Сергей Рябков, кризис, США, американская гегемония, Хрущев, Джон Кеннеди, Куба

По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом

11:19 14.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of StateКеннеди Хрущев
Кеннеди Хрущев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© commons.wikimedia.org / public domain /United States Department of State
Читать в
США, как и во времена Карибского кризиса, проявляют "патологическое" нежелание признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов. Об этом заявил заявил РИА Новости 14 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Он указал, что аналогия между нынешней ситуацией и Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законную озабоченность нашей страны, связанную с прямыми угрозами для её безопасности.

В том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ
Российский дипломат напомнил, что шестьдесят лет назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал, что не будет нападать на Кубу и вывел американские ракеты из Турции, а Москва вернула доставленные ранее на остров советские ракеты.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 07:21
Карибский кризис: воспоминания о будущемВ качестве одной из первых ответных мер военного характера, которые Россия могла бы применить в ответ на отказ НАТО от гарантий безопасности, является размещение российских ядерных вооружений в Латинской Америке. В точности как это было в 1962 году. Правда, вероятность этого почти нулевая — Путин никогда не делает то, что от него ожидают
 
НовостиСергей РябковкризисСШАамериканская гегемонияХрущевДжон КеннедиКуба
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
13:49СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
13:40Дворцовый переворот по-советски. Почему Хрущев спокойно принял свою отставку?
13:37Дмитрий Солонников: кто он
13:32Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины
13:23Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
13:18Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко
13:17Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
13:03Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов
12:55Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне"
12:16В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат
12:13Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше
12:08Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября
12:02Александр Михайлов: кто он
12:01Сергей Храпач: кто он
11:47Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
11:3150 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео
11:28Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона
11:19По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
11:17ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ
Лента новостейМолния