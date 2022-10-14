По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
США, как и во времена Карибского кризиса, проявляют "патологическое" нежелание признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов. Об этом заявил заявил РИА Новости 14 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Он указал, что аналогия между нынешней ситуацией и Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законную озабоченность нашей страны, связанную с прямыми угрозами для её безопасности.
В том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование
Российский дипломат напомнил, что шестьдесят лет назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал, что не будет нападать на Кубу и вывел американские ракеты из Турции, а Москва вернула доставленные ранее на остров советские ракеты.
17 января, 07:21Карибский кризис: воспоминания о будущемВ качестве одной из первых ответных мер военного характера, которые Россия могла бы применить в ответ на отказ НАТО от гарантий безопасности, является размещение российских ядерных вооружений в Латинской Америке. В точности как это было в 1962 году. Правда, вероятность этого почти нулевая — Путин никогда не делает то, что от него ожидают