https://ukraina.ru/20221014/1039728603.html

По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом

По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом - 14.10.2022 Украина.ру

По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом

США, как и во времена Карибского кризиса, проявляют "патологическое" нежелание признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов. Об этом заявил заявил РИА Новости 14 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

2022-10-14T11:19

2022-10-14T11:19

2022-10-14T11:19

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куба

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Он указал, что аналогия между нынешней ситуацией и Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законную озабоченность нашей страны, связанную с прямыми угрозами для её безопасности.Российский дипломат напомнил, что шестьдесят лет назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал, что не будет нападать на Кубу и вывел американские ракеты из Турции, а Москва вернула доставленные ранее на остров советские ракеты.

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новости, сергей рябков, кризис, сша, американская гегемония, хрущев, джон кеннеди, куба