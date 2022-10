https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октября

Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октября - 14.10.2022 Украина.ру

Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октября

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ

О введении режима КТО сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью «Известия».«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — сообщил Макей.Министр иностранных дел Белоруссии подтвердил наличие информации о том, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» белорусской территории.Белорусская армия, правоохранительные органы и спецслужбы готовы ответить на любые провокации соседних государств, подчеркнул Макей.Кроме того, он рассказал, что Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к «неожиданным ситуациям».«Президент всё-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», — заявил Макей.По его словам, «это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии».«Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием», — отметил глава МИД Белоруссии.Он также указал, что в Минске следят за информацией в СМИ о порой возникающих в России проблемах при частичной мобилизации.«С учётом того что структура вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки», — пояснил он.При этом сам Макей уверен, что в Белоруссии «наверняка таких проблем нет».Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозах, исходящих с территории Украины, Польши и Литвы.«Подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы», — заявил Лукашенко 10 октября.За четыре дня до этого — 6 октября — глава Комитета государственной безопасности РБ Иван Тертель заявил, что оппозиция за рубежом готовит теракты в Белоруссии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Так, глава спецслужбы проинформировал, что противники белорусских властей "планируют группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины, захватить, как они говорят, населённый пункт, желательно районного значения", а затем "двигаться в сторону Минска".Опасения ВСУО проблемах украинских военнослужащих рассказало американское издание The Washington Post. Согласно его информации, ВСУ испытывают проблемы с дисциплиной личного состава в связи с усталостью, нехваткой людей и ресурсов, а также большими потерями на фронте.При этом, как сообщило издание, сообщения о новых мобилизационных резервах для армии России вызвали беспокойство у ВСУ. По данным издания, украинским военнослужащим не удается отдохнуть вне зоны боевых действий из-за опасений украинского командования.«Если человек знает, что ему служить девять, 12 или 16 месяцев, он может подготовиться физически и ментально. Здесь мы не знаем, когда мы вернёмся домой», — заявил в комментарии изданию 32-летний лейтенант с позывным «Историк».Другой украинский военный в комментарии изданию сообщил, что его батальон понёс «большие потери» и у подразделения «недостаточно сил или ресурсов».Косвенно информацию The Washington Post подтверждают и слова президента Украины Владимира Зеленского.«Это ощутимое давление», — заявил он во время вечернего обращения 13 октября, говоря о мобилизации в России.При этом Зеленский поблагодарил бойцов ВСУ за то, что они выдерживают такое давление.Издание The Washington Post процитировало украинских военнослужащих, которые отметили, что ситуация на фронте может ухудшиться с наступлением холодов, а также с приобретением российскими мобилизованными боевого опыта.Как заявили украинские военнослужащие, ситуацию может изменить лишь новая, восьмая волна мобилизации на Украине. При этом украинские командиры настаивают на подготовке мобилизованных.«Некоторые из людей, которых мобилизовали, никогда не служили. Они не готовы к такого типа боям», — заявил американскому изданию Историк.При этом сам он и его сослуживцы опасаются, что новые мобилизованные не будут достаточно мотивированными. По мнению украинских военных, «все, кто был готов воевать, сразу пошли».Напряжённость под ЗапорожьемНапряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил в комментарии РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Сегодня день освобождения Запорожья (от нацистской оккупации в 1943 году) , сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учётом заявления Зеленского о том, что "будьте внимательные, особенно завтра", естественно, это вызывает дополнительную необходимость готовности. Могут быть, и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии. Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена», — заявил Рогов.Ранее власти региона заявляли, что украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, проводят учения по десантной операции.Сам Рогов также неоднократно заявлял о сосредоточении украинских сил на запорожском направлении.«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наёмников. Известно о представителях из более чем 30 различных стран», — отмечал Рогов 9 октября в комментарии РИА «Новости».По словам Рогова, кроме иностранных наёмников, к Запорожской области стянуты военнослужащие из западных областей Украины.Он заявил, что киевский режим делает это, «чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией».О самом большом скоплении сил и техники с начала СВО Рогов сообщал также и 6 октября. По его словам, «ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал».Некоторые из экспертов позже отмечали, что на фоне ударов по украинской инфраструктуре властям страны для успокоения общества может понадобиться «победоносное» наступление на одном из направлений. При этом, по мнению экспертов, одним из опасных направлений является бердянское.

